Los daños en bienes públicos ya absorben un tercio de los 1.200 millones invertidos

Tras las primeras semanas de limpieza de calles y viviendas cubiertas de barro por la dana del 29 de octubre, la atención se centró en la rehabilitación de casas y comercios, una situación que dejó para fases posteriores la recuperación de edificios y espacios públicos, incluidas plazas y jardines, en muchos municipios afectados por la trágica riada. 436 días después de aquella catastrófica jornada, todavía existen dependencias municipales sin cerrar al público o sin reconstruir, entre las que destacan instalaciones deportivas o espacios culturales.

El Gobierno de España se comprometió a asumir el coste de reconstrucción de todas las infraestructuras municipales afectadas por la dana. Los ayuntamientos ya han vuelto a abrir algunas de estas dependencias, pero, en otros casos, todavía se encuentran elaborando las memorias técnicas necesarias para poder llevar a cabo las reparaciones.

El 32 % de la factura de la dana en la Ribera corresponde a este tipo de infraestructuras, según se recoge en el en el visor InfoDana, que el Gobierno de España activó para conocer las inversiones que el ejecutivo nacional está llevando a cabo en cada uno de los municipios afectados. El gobierno ya ha invertido más de mil doscientos millones de euros en la comarca (1.223.678.694,76 €, es decir, el 15 % de las ayudas totales en todo el territorio o, en otras palabras, una inversión diaria de 2,8 millones de euros), que se corresponden a los pagos del Consorcio de Compensación de Seguros, el coste de las infraestructuras afectadas, la reparación del ciclo del agua y obras en cauces, la atención a personas afectadas y las ayudas a la agricultura y a las empresas, trabajadores y autónomos. Del total, más de trescientos noventa y seis millones de euros (396.050.241,47 €) se han destinado a reparar los inmuebles municipales dañados por el agua y el lodo. En otras palabras, uno de cada tres euros invertidos por el gobierno se asignan a este tipo de edificios.

Algemesí es la localidad que concentra el mayor número de infraestructuras dañadas por la riada. En este caso, los daños ascienden a 136,55 millones de euros, lo que representa un 34,5 % del total. En esta localidad, ocho edificios todavía no tienen fecha de reapertura ante los graves daños y los trámites burocráticos y ascienden a una quincena en toda la comarca. La mayoría de ellos se encuentran en el barrio del Raval, el más golpeado por la tragedia, y en algunos casos se deberán derribar o construir en otros puntos. El consistorio deberá volver a construir la escuela infantil municipal Sis Xiquets o el centro de participación ciudadana y la biblioteca, que se unificarán junto a otros edificios para optimizar recursos. El alumnado del CEIP Carme Miquel también fue reubicado tras la tragedia a la espera de que se construya el nuevo colegio. A estos edificios se suman los dos teatros y la biblioteca. La piscina cubierta, por su parte, ha sido reabierta recientemente, mientras que el aparcamiento subterráneo reabrirá en marzo. El gobierno ha invertido en total 507,034 millones de euros en este municipio.

L’Alcúdia es el segundo municipio con más infraestructuras afectadas por el desbordamiento del río Magro en la Ribera. En este caso, el Gobierno de España ya ha invertido 38,4 millones de euros para edificios públicos. En esta localidad, todavía hay dos inmuebles municipales cerrados a la espera de ejecutar las obras. El consistorio solicitó recientemente que se actúe mediante un contrato de emergencia en el edificio social del barrio de Montortal, en el que se realizan acciones para los niños en riesgo de vulnerabilidad alta. A él, se suma el Àgora Jove, donde se llevan a cabo actividades juveniles, que han tenido que ser reprogramadas en otros espacios. En este municipio, ya se han destinado 147,74 millones de euros, según el visor del gobierno.

Real y Montserrat son los otros municipios con mayor cantidad de inversión para reparar edificios e infraestructuras públicas. En estos casos, disponen de 32,4 millones y 28,19 millones de euros respectivamente. Alzira, por su parte, concentra cerca de 24 millones de euros de los 65 millones asignados conjuntamente. A pesar de que la localidad tiene abiertos todos sus edificios, la cantidad de espacios públicos afectados eleva a esta cantidad las cifras.

Polideportivos

A los centros culturales y socialescerrados, se suman algunos espacios deportivos. Alginet concentra, en esta caso, la mayor parte de los daños, ya que el paso del tornado afectó gravemente la piscina y la zona deportiva. El Gobierno de España ha destinado en este caso 25,15 millones de euros para reparar estas infraestructuras. Como ya informó este diario, la reconstrucción de la zona deportiva se prolongará cerca de 18 meses, por lo que podrá estar reabierto a mediados de 2027, aunque se prevé que el público pueda volver a disfrutar de la zona de baño en verano de 2026. El coste asciende a 7,2 millones de euros.