Fallece el exconcejal alzireño José Clausi

El exconcejal José Clausi Zozaya ha fallecido esta mañana en Alzira a los 86 años de edad. Oficial de notaría de reconocido prestigio de profesión, Clausi formó parte de la corporación municipal durante tres legislaturas consecutivas entre los años 1983 y 1995, en las que ejerció primero como portavoz de Alianza Popular y después del Partido Popular, que le ha recordado como el primer presidente de la agrupación de Alzira. En aquella etapa formó parte tanto de la dirección comarcal como de la ejecutiva provincial del PP.

Su testimonio es una de las voces registradas en el proyecto “Arxiu de la Paraula Viva” de Riberana, un repositorio de la Mancomunitat de la Ribera Alta para dejar constancia de la memoria oral. Clausi participó junto a uno de sus compañeros en aquellos primeros años en política, José Vayá.

Amante de la lectura y enamorado de su familia y su profesión, la montaña ha sido siempre su otra gran pasión. Fue presidente del Centro Excursionista de Alzira y uno de los artífices de que en el año 1962 se recuperara la cruz de hierro en la cumbre de la Creu del Cardenal, uno de los picos de la Murta, y, también participó en la iniciativa que a mediados de los noventa impulsó el Museu Municipal d’Alzira (MUMA) para sustituirla por una nueva que todavía luce hoy. Conocía perfectamente las montañas del término municipal de Alzira.

Por otra parte, fue uno de los jóvenes que en el año 1955 participó en la fundación de la Hermandad de Caballeros del Cristo Crucificado en la Agonía, conocida popularmente como el Silencio, en la que los últimos años había quedado como el hermano más veterano.

Su carácter activo y comprometido con todo aquello en lo que participaba propició que, una vez jubilado, colaborara activamente con Cáritas en la gestión el economato de Alzira.