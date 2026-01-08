Medio Ambiente declara el Bosc de Ribera de Algemesí y l’Assut de Antella parajes naturales municipales tras cuatro años de parálisis

El Bosc de Ribera de Algemesí y l’Assut de Antella se convierten en los primeros parajes naturales municipales reconocidos por la Conselleria de Medio Ambiente tras cuatro años de parálisis en este tipo de tramitaciones. La declaración permite, por una parte, proteger uno de los escasos ejemplos de bosque de ribera existentes en la Comunitat Valenciana, que se conserva en la confluencia del río Magro con el Xúquer, y, en el caso de l'Assut de Antella, evitar la masificación que verano tras verano se repite en la localidad.

El reconocimiento, cuyo expediente se inició en diciembre 2016 y ha superado cerca de 30 fases a lo largo del proceso administrativo, supondrá una mayor protección para esta superficie de 75.000 metros cuadrados que alberga un ecosistema típico de ribera, tanto por la flora como por la fauna existente. El Consell publicará a lo largo de este mes el decreto en el que se anuncian ambas declaraciones.

El último expediente aprobado se produjo en 2022, aunque Algemesí ya había iniciado su tramitación hace una década. El conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, ha visitado el Bosc de Ribera para "celebrar esta noticia". "Era necesario declarar este espacio como paraje natural municipal y creemos que se ha tardado demasiado. Se había parado este tipo de expedientes hace cuatro año y los hemos recuperado", señala. En el encuentro también han participado la secretaria autonómica de Medio Ambiente, Sabina Goretti Galindo, y el director general de Medio Natural y Animal, Luis Gomis.

La declaración, como el propio conseller ha explicado, supone "una garantía de conservación" y, a su vez, "permite mantenerlo y mejorarlo a través de programas y subvenciones, por lo que es una garantía de que se preservará para el futuro". En sus palabras, "es un reconocimiento de los valores naturales que tiene este entorno". Además, busca "proteger espacios naturales de alto valor ecológico e impulsar un modelo de conservación compatible con el conocimiento, la participación ciudadana y el uso público responsable del territorio”.

El alcalde de Algemesí, José Javier Sanchis, también ha celebrado esta noticia, ya que es "un enclave único en la comarca". La declaración, como el propio Sanchis ha expuesto, "aportará muchas ventajas al municipio". Entre algunas novedades, el Bosc de Ribera contará con una mayor protección medioambiental, por lo que se evitarán posibles intrusiones o daños. "Podremos ser más exigentes y restrictivos con el cumplimiento de la normativa", incide. Además, el Bosc de Ribera podrá llegar a un mayor número de visitantes y vecinos de la localidad gracias a este reconocimiento.

Dos vecinos pasean por el Bosc de Ribera, declarado paraje natural municipal. / Agustí Perales Iborra

Ambos han puesto en valor la importancia de los bosques de ribera, ya que funcionan como "esponjas" naturales que laminan las crecidas, disminuyen la velocidad y la fuerza del agua y, por lo tanto, protegen a las poblaciones cercanas.

Afectado por la dana

El Bosc de Ribera fue uno de los espacios naturales de la localidad afectados por la dana del pasado 29 de octubre. A través de la Fundación Limne, se han llevado a cabo una serie de acciones para mejorar el entorno. "Todo esto era un cañar, por lo que se ha hecho una limpieza exhaustiva.

El consistorio busca reforzar su preservación con su inclusión en el plan de prevención de incendios forestales que está llevando a cabo. Además, reforzará su vigilancia con la posible implantación de cámaras y, por último, busca "renaturalizar el espacio con la plantación de nuevas especies autóctonas para que sea un grandísimo bosque de ribera".