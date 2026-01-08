El paro sigue en registros históricos en la Ribera pese al ligero repunte de diciembre

La Ribera despidió el año 2025 con un ligero repunte del paro registrado -el que contabiliza a los demandantes de empleo inscritos en el servicio público de la Generalitat-, que rompe la tendencia positiva de los últimos tres meses aunque se mantiene en los registros más bajos de los últimos casi 18 años. Este ligero aumento es habitual cada diciembre en el mercado laboral de la comarca.

Labora contabilizaba en la Ribera al cerrar el año un total de 14.706 demandantes de empleo, lo que supone un incremento de apenas el 0,30 % respecto de mes anterior, donde se bajó de la barrera de 15.000 desempleados por primera vez en los últimos 17 años. Se trata de un aumento de 45 parados en cifras absolutas. Con todo, una comparativa interanual permite constatar esta evolución favorable ya que los 14.706 desempleados inscristos suponen casi un 8 % menos que los que Labora contabilizaba el cerrar el ejercicio 2024, cuando se contabilizaban más de 1.260 desempleados más.

El suave repunte en esta ocasión se deriva de un aumento generalizado en todos los sectores de actividad, desde agricultura al sector servicios pasando por la construcción y la industria. Ninguno de ellos empuja al alcalza con excesiva fuerza en lo que se presume un mes de transición.

Los datos publicados por Labora correspondientes al mes de diciembre también revelan que más de la mitad de los desempleados inscritos en la Ribera corresponden al grupo de edad de mayores de 44 años. En concreto, se trata de algo más de 8.300 desempleados de los 14.706 contabilizados, lo que representa casi el 56,5 % del total.