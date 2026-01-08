Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Precios trasteros ValènciaTiempo en ValenciaPeatonalización Jorge JuanNegligencia naufragio IndonesiaEstación del NortePensiones C. ValencianaGroenlandia EE UUCabras Montgó
instagramlinkedin

Preocupación en Fortaleny por una oleada de vandalismo con pinchazos a vehículos

Cinco coches particulares y otros vehículos municipales han sufrido pinchazos de manera intencionada en las ruedas

Una calle de Fortaleny, en una imagen de archivo.

Una calle de Fortaleny, en una imagen de archivo. / Agustí Perales Iborra

Joan Gimeno

Joan Gimeno

Fortaleny

Fortaleny ha sufrido una serie de actos vandálicos contra vehículos estacionados en la localidad en los últimos días. Al menos cinco coches particulares y otros vehículos municipales han sufrido pinchazos en las ruedas de manera intencionada, lo que ha generado alarma y malestar entre los vecinos.

Los daños podrían haber sido provocados con un objeto punzante, presumiblemente un punzón, con el que se perforaron los neumáticos. En la imagen aportada por los afectados se aprecia claramente tanto el orificio como la marca del instrumento utilizado, lo que refuerza la hipótesis de un acto deliberado.

Una de las ruedas pinchadas.

Una de las ruedas pinchadas. / Levante-EMV

Ante esta situación, tanto vecinos como autoridades locales han presentado la correspondiente queja ante la Guardia Civil, que ya tiene constancia de los hechos. Los residentes esperan que se intensifique la vigilancia para evitar nuevos actos vandálicos y esclarecer la autoría de estos hechos. Además, han solicitado colaboración ciudadana por si algún vecino hubiese observado algún hecho.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Sorteo Extraordinario de la Once reparte 1,5 millones en Alzira, Cullera, Algemesí y Benifaió
  2. Detienen a una mujer en Cullera por una presunta agresión a su hija de diez años
  3. El mensaje reivindicativo de la Fúmiga que evoca a Jaume I en la entrega de las insignias de oro de Alzira
  4. El reto de controlar los barrancos que amenazan a Alzira y Carcaixent
  5. Las obras para proteger Carcaixent y Alzira de la amenaza de los barrancos se elevan a 46 millones
  6. Un accidente en la A-7 a la altura de Massalavés complica la operación retorno con más de dos kilómetros de retenciones
  7. Detenido en Sueca el presunto autor de un apuñalamiento en Oliva
  8. Colapso en Urgencias con 64 pacientes pendientes de ingreso y esperas de hasta tres días: 'Estamos peor que en la Covid

Preocupación en Fortaleny por una oleada de vandalismo con pinchazos a vehículos

Preocupación en Fortaleny por una oleada de vandalismo con pinchazos a vehículos

La jueza de la dana mantiene su decisión de que Feijóo declare desde su despacho en el Congreso de los Diputados

La jueza de la dana mantiene su decisión de que Feijóo declare desde su despacho en el Congreso de los Diputados

La borrasca Goretti anuncia temporal en Valencia: La Aemet activa el aviso amarillo por fuertes vientos y oleaje

La borrasca Goretti anuncia temporal en Valencia: La Aemet activa el aviso amarillo por fuertes vientos y oleaje

Medio Ambiente declara el Bosc de Ribera de Algemesí y l’Assut de Antella parajes naturales municipales tras cuatro años de parálisis

Medio Ambiente declara el Bosc de Ribera de Algemesí y l’Assut de Antella parajes naturales municipales tras cuatro años de parálisis

Fallece el exconcejal alzireño José Clausi

Aigües de Cullera y el Ayuntamiento avanzan en la digitalización del agua con la instalación de casi 1.000 contadores inteligentes en el marco del PERTE

Aigües de Cullera y el Ayuntamiento avanzan en la digitalización del agua con la instalación de casi 1.000 contadores inteligentes en el marco del PERTE

Els danys en béns públics ja absorbixen un terç dels 1.200 milions gastats en la reconstrucció

Els danys en béns públics ja absorbixen un terç dels 1.200 milions gastats en la reconstrucció

Aulas a 14 grados en el colegio Carrasquer de Sueca indignan a las familias 

Tracking Pixel Contents