Preocupación en Fortaleny por una oleada de vandalismo con pinchazos a vehículos

Fortaleny ha sufrido una serie de actos vandálicos contra vehículos estacionados en la localidad en los últimos días. Al menos cinco coches particulares y otros vehículos municipales han sufrido pinchazos en las ruedas de manera intencionada, lo que ha generado alarma y malestar entre los vecinos.

Los daños podrían haber sido provocados con un objeto punzante, presumiblemente un punzón, con el que se perforaron los neumáticos. En la imagen aportada por los afectados se aprecia claramente tanto el orificio como la marca del instrumento utilizado, lo que refuerza la hipótesis de un acto deliberado.

Una de las ruedas pinchadas. / Levante-EMV

Ante esta situación, tanto vecinos como autoridades locales han presentado la correspondiente queja ante la Guardia Civil, que ya tiene constancia de los hechos. Los residentes esperan que se intensifique la vigilancia para evitar nuevos actos vandálicos y esclarecer la autoría de estos hechos. Además, han solicitado colaboración ciudadana por si algún vecino hubiese observado algún hecho.