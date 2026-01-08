El PSV Eindhoven femenino elige Cullera para su "stage" de preparación en España

El equipo femenino del PSV Eindhoven realiza estos días un "stage" de preparación en España y ha elegido Cullera como uno de los enclaves para llevar a cabo sus entrenamientos. La buena climatología y la calidad de las instalaciones deportivas han sido factores clave para que el conjunto neerlandés, uno de los clubes más prestigiosos del fútbol femenino europeo, haya apostado por el municipio ribereño para afinar su puesta a punto.

En concreto, el pasado lunes y este jueves el equipo ha utilizado las instalaciones del polideportivo municipal de Cullera, donde ha desarrollado varias sesiones de entrenamiento centradas especialmente en el trabajo físico, aunque sin dejar de lado aspectos tácticos y de organización colectiva. Los entrenamientos, de alta intensidad, forman parte de la planificación diseñada por el cuerpo técnico para llegar en las mejores condiciones al tramo decisivo de la temporada.

Desde el club holandés han valorado "muy positivamente tanto el estado de las instalaciones como el entorno en el que se han desarrollado las sesiones", destacando "la comodidad que supone entrenar en un clima suave y estable en estas fechas, muy alejado de las bajas temperaturas habituales en los Países Bajos durante el invierno".

La presencia del PSV Eindhoven femenino en Cullera no ha pasado desapercibida para la corporación municipal, desde donde se han mostrado "muy satisfechos por el hecho de que un equipo de este prestigio internacional haya elegido la ciudad para preparar sus entrenamientos". Fuentes municipales destacan que "esta elección es un reconocimiento al trabajo realizado en materia deportiva y a la apuesta por unas instalaciones capaces de acoger a equipos de primer nivel".

Además, este tipo de estancias contribuyen a reforzar la imagen de Cullera como destino deportivo y a situarla en el mapa del fútbol femenino internacional, un deporte en claro crecimiento y con cada vez mayor proyección mediática y social.

El "stage" del PSV Eindhoven femenino se enmarca en una tendencia creciente entre clubes del norte de Europa, que encuentran en España y, en este caso, en Cullera, el lugar idóneo para combinar preparación deportiva, buenas infraestructuras y condiciones óptimas para el entrenamiento al aire libre.