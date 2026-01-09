Alberto Feijoo, nuevo concejal del Ayuntamiento de Sueca

Una coincidencia de lo más curiosa. La corporación municipal de Sueca tiene nuevo integrante: Alberto Feijoo. Sí, el recientemente incorporado concejal comparte el nombre y uno de los apellidos del líder del Partido Popular en España. Sin embargo, no comparten ideología política, pues el suecano pertenece al Partido Socialista.

El Boletín Oficial de la Provincia de Valencia ha publicado este viernes la designación de Alberto Feijoo Arnau como edil del ayuntamiento, aunque se formalizó a finales de diciembre. El que fuera el número once de la candidatura del PSPV-PSOE en las últimas elecciones municipales entra en el hemiciclo para sustituir al exalcalde Dimas Vázquez.

Vázquez anunció en octubre su renuncia como concejal, algo más de un año después de que una moción de censura le arrebatara la alcaldía. Ahora, el que ocupa su puesto en el hemiciclo es Feijoo, que ya ha participado en diversos actos, tanto municipales como del partido. Suerte y aciertos en esta nueva etapa.