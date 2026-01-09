Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Declaración FeijóoAyudas ERTE FordFin búsqueda IndonesiaGigafactoría VWTiempo en ValenciaEmiliana ArtagaveytiaZAS València
instagramlinkedin

El Alzira FS recibe al actual campeón de liga y Supercopa con el reto de volver a sumar

El ex del Family Cash Gon Castejón será baja en el Jimbee Cartagena, que visita este sábado el Palau (20 h)

Cola, en un lance del partido de esta semana en Peñíscola.

Cola, en un lance del partido de esta semana en Peñíscola. / Alzira FS

David Chordà

Alzira

Un auténtico partidazo cerrará la última jornada de la Primera División de fútbol sala antes de que la Selección Española marche a disputar el Europeo en Eslovenia, Letonia y Lituania. A las 20 h. el Family Cash Alzira FS recibe este sábado al actual bicampeón de liga y campeón de la Supercopa el pasado domingo, el Jimbee Cartagena. El equipo melonero llega sin Gon Castejón aquejado de una pubalgia que le ha dejado posiblemente sin participar en el Europeo. Aún así, “tiene un auténtico equipazo”, comentó Braulio Correal. “Tiene cuatro jugadores de la Selección Española: Chemi, Pablo Ramírez, Cortés y Mellado, que ha hecho una enorme Supercopa”.

Además, dispone de hasta tres jugadores por posición. “Tres impresionantes pívots como Waltinho, Ossamanmussa y Pablo Ramírez u otros como Juninho, del que pagaron la cláusula cuando se lesionó Renato”. Para Correal, el Jimbee es un ejemplo de sus palabras ‘proyecto y proceso’. “Han tenido paciencia durante cinco años en que no han ganado nada y han confiado en Duda hasta llegar a lo más alto”.

Noticias relacionadas y más

Si algún equipo de la parte baja puede plantar cara a los departamentales es el Family Cash Alzira FS. Después, el resultado puede ser el de casi siempre pero como mínimo el cuadro ribereño combatirá. “Eso sí, deberemos hacer muchas cosas bien y fallar lo mínimo posible”. Entrenar un partido de este tipo “es muy complicado porque no podemos replicar con jugadores nuestros enfrentamientos ante los Mellado o Motta”. Braulio seguirá sin disponer de Pablo Ibarra así como Joan, que será el fichaje de invierno en febrero y Peiró. 

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Sorteo Extraordinario de la Once reparte 1,5 millones en Alzira, Cullera, Algemesí y Benifaió
  2. Detienen a una mujer en Cullera por una presunta agresión a su hija de diez años
  3. El litoral sur de Cullera recuperará en seis meses la arena que tenía en 1950
  4. El reto de controlar los barrancos que amenazan a Alzira y Carcaixent
  5. Las obras para proteger Carcaixent y Alzira de la amenaza de los barrancos se elevan a 46 millones
  6. Un accidente en la A-7 a la altura de Massalavés complica la operación retorno con más de dos kilómetros de retenciones
  7. Detenido en Sueca el presunto autor de un apuñalamiento en Oliva
  8. Colapso en Urgencias con 64 pacientes pendientes de ingreso y esperas de hasta tres días: 'Estamos peor que en la Covid

Denuncia al concejal de Alzira: "Por mantenerse aferrados al poder amparan al denunciado y matan políticamente a la víctima"

Denuncia al concejal de Alzira: "Por mantenerse aferrados al poder amparan al denunciado y matan políticamente a la víctima"

La jueza reabre la causa contra el concejal de Alzira acusado de acoso

La ampliación de la denuncia contra el concejal de UCIN revela miradas «libinidosas» y comentarios machistas: «Ven que yo te calentaré»

La ampliación de la denuncia contra el concejal de UCIN revela miradas «libinidosas» y comentarios machistas: «Ven que yo te calentaré»

El Alzira FS recibe al actual campeón de liga y Supercopa con el reto de volver a sumar

El Alzira FS recibe al actual campeón de liga y Supercopa con el reto de volver a sumar

La Mancomunitat de la Ribera Alta cumple 30 años como "un balón de oxígeno" para los ayuntamientos pequeños

La Mancomunitat de la Ribera Alta cumple 30 años como "un balón de oxígeno" para los ayuntamientos pequeños

Un incendio industrial en Sollana moviliza siete dotaciones de bomberos

Un incendio industrial en Sollana moviliza siete dotaciones de bomberos

La Diputación liderará la reparación del alcantarillado de 16 municipios afectados por la dana

La Diputación liderará la reparación del alcantarillado de 16 municipios afectados por la dana

Alberto Feijoo, nuevo concejal del Ayuntamiento de Sueca

Alberto Feijoo, nuevo concejal del Ayuntamiento de Sueca
Tracking Pixel Contents