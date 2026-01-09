El Alzira FS recibe al actual campeón de liga y Supercopa con el reto de volver a sumar

Un auténtico partidazo cerrará la última jornada de la Primera División de fútbol sala antes de que la Selección Española marche a disputar el Europeo en Eslovenia, Letonia y Lituania. A las 20 h. el Family Cash Alzira FS recibe este sábado al actual bicampeón de liga y campeón de la Supercopa el pasado domingo, el Jimbee Cartagena. El equipo melonero llega sin Gon Castejón aquejado de una pubalgia que le ha dejado posiblemente sin participar en el Europeo. Aún así, “tiene un auténtico equipazo”, comentó Braulio Correal. “Tiene cuatro jugadores de la Selección Española: Chemi, Pablo Ramírez, Cortés y Mellado, que ha hecho una enorme Supercopa”.

Además, dispone de hasta tres jugadores por posición. “Tres impresionantes pívots como Waltinho, Ossamanmussa y Pablo Ramírez u otros como Juninho, del que pagaron la cláusula cuando se lesionó Renato”. Para Correal, el Jimbee es un ejemplo de sus palabras ‘proyecto y proceso’. “Han tenido paciencia durante cinco años en que no han ganado nada y han confiado en Duda hasta llegar a lo más alto”.

Si algún equipo de la parte baja puede plantar cara a los departamentales es el Family Cash Alzira FS. Después, el resultado puede ser el de casi siempre pero como mínimo el cuadro ribereño combatirá. “Eso sí, deberemos hacer muchas cosas bien y fallar lo mínimo posible”. Entrenar un partido de este tipo “es muy complicado porque no podemos replicar con jugadores nuestros enfrentamientos ante los Mellado o Motta”. Braulio seguirá sin disponer de Pablo Ibarra así como Joan, que será el fichaje de invierno en febrero y Peiró.