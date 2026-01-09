La ampliación de la denuncia contra el concejal de UCIN revela miradas «libinidosas» y comentarios machistas: «Ven que yo te calentaré»

La ampliación de la denuncia presentada por la concejal de Alzira Mar Chordá contra el portavoz de UCIN y teniente de alcalde, Enrique Montalvá, por un presunto caso de acoso recoge hasta una docena de comentarios machistas y relata una serie de hechos producidos desde que la denunciante entró en la formación, de la cual fue expulsada el pasado mes de julio pasando a formar parte del grupo de no adscritos.

Chordá, que interpuso la denuncia contra su entonces jefe de partido a principios de diciembre de 2024 y tras su expulsión del equipo de gobierno, explica que los comentarios se sucedieron desde su entrada a la formación. Según denuncia, Montalvá le manifestó: «Que tu trabajo es fácil, que no tienes que decir nada, solo tienes que pensar que ponerte para pasear el modelito».

La concejala añade que, desde ese momento, se han sucedido una serie de comentarios y actitudes que «han supuesto un cambio radical en mi vida e, incluso, un tratamiento médico».

Algunos de los comentarios que se han producido a lo largo de estos meses y en distintos actos y que recogen en esta ampliación son: «Ven aquí que yo te calentaré», «tápate un poco más que se me van los ojos», «que sea la última vez que vas tan corta que se me van los ojos detrás y no he podido concentrarme» o «como vienes al ayuntamiento tan corta y tan fresca». En este sentido, Chordá insiste en que los comentarios estaban relacionados con su escote o su manera de vestir. Añade que a estas opiniones, que denotaban «implicación sexual», se sumaban miradas «libidinosas» o situaciones de acercamiento, como, según relata, pasar su mano por la pierna mientras le decía «dónde vas con ese corte, enseñando todo y provocando».

Chordá incorpora a la denuncia que Montalvá también aprovechó su situación como alcalde accidental para decirle que «ahora que yo soy alcalde, ahora sí que harás todo lo que yo te diga». Entre las acusaciones, también recoge que, en un momento en el que estuvieron solos, «se acercó notando completamente su cuerpo y me dijo ‘has visto lo que has provocado’».

La denunciante concluye sentirse «un juguete sexual» a raíz de estos comentarios y actitudes y denuncia que el portavoz de UCIN «dio a entender a diferentes personas que tenía una relación física conmigo vanagloriándose de ello y de la sumisión que debía tenerle por el hecho de ser mujer». Montalvá siempre ha negado las acusaciones de acoso.