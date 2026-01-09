Cullera contrata a 71 personas en un nuevo Plan de Empleo por la dana

El Ayuntamiento de Cullera contratará a 71 personas para reforzar las tareas de reconstrucción y las necesidades específicas que generó la riada en la ciudad. Se trata de una segunda convocatoria del Plan de Empleo para las personas afectadas por la dana, a través de una subvención de 575.160 euros por parte del Gobierno de España.

Con esta nueva inyección, Cullera ya ha recibido 1,3 millones de euros para contratar a personas desempleadas. La duración de los contratos de esta segunda convocatoria será de cuatro meses.

Entre los perfiles, se encuentra personal administrativo con distintas especialidades, operarios y peones en diversos servicios (mantenimiento, playas, agricultura, pintura, obras, jardinería, conductores de maquinaria, electromecánica, carpintería, electricidad, conserjería, etc.), técnicos o ingenieros con formación ambiental o agrónoma, informáticos y técnicos en biblioteconomía.

Las personas que deseen acceder a esta convocatoria de empleo deben estar inscritas en Labora como demandantes de empleo y serán seleccionadas conforme a los procedimientos establecidos para la gestión de ofertas en el marco común de servicios del Sistema Nacional de Empleo.

Aquellas personas interesadas en participar en este proceso de selección deberán revisar si su demanda de empleo está actualizada e incluye el CNO y, en su caso, los requisitos establecidos por el Ayuntamiento de Cullera.