Denuncia al concejal de Alzira: "Por mantenerse aferrados al poder amparan al denunciado y matan políticamente a la víctima"

"Es una anomalía democrática. El Ayuntamiento de Alzira protege al acosador y le amplía las competencias, mientras aparta a la víctima". La vicepresidenta de la Diputación de Valencia y diputada de Igualdad, Natàlia Enguix, ha vuelto a exigir la destitución de Enrique Montalvá (UCIN) como miembro del equipo de gobierno de Alzira tras la denuncia de se excompañera de filas Mar Chordá por un presunto caso de acoso a principios de diciembre de 2024.

La también portavoz de Ens Uneix y coordinadora de la Unión Municipalista en la provincia ha vuelto a manifestar su apoyo a Chordá en una rueda de prensa convocada por la propia concejal esta mañana y después de que Levante-EMV informara de que la jueza ha reabierto la causa contra el segundo teniente de alcalde tras estimar los recursos de reforma interpuestos por el Ministerio Fiscal y por la propia edil contra el auto inicial de archivo.

Ambas han exigido durante la comparecencia la destitución de Montalvá y han pedido al alcalde, Alfons Domínguez, que tome "una decisión valiente". "Está en su mano decidir qué modelo de ciudad quiere representar. Puede seguir manteniendo a su gobierno a una persona investigada o puede tomar la decisión valiente y apartarlo de manera inmediata. No hacerlo, le convierte en cómplice", ha insistido Chordá, que ha añadido que "por mantenerse aferrados al poder se ampara al denunciado y se mata políticamente a la víctima".

La edil del grupo no adscritos, que fue expulsada de UCIN el pasado mes de julio, también ha lanzado un mensaje a la primera teniente de alcalde, Gemma Alós (PSOE). En sus palabras, "si Compromís se niega a apartar a esta persona del gobierno, les corresponde a ustedes dar un paso al frente porque sostienen a un gobierno que proteger a un investigado y castiga a la víctima". La denunciante también ha cargado contra su anterior partido, UCIN, ya que "fue una expulsión injusta y sin fundamento".

Chordá interpuso la denuncia contra su entonces jefe de filas, Enrique Montalvá, a principios de diciembre de 2024, pocos días después de su expulsión del equipo de gobierno que comparten UCIN, Compromís y PSOE. La concejala relata que estos trece meses han sido "un infierno" y ha contado "las trabas constantes" a las que se ha enfrentado como edil durante este tiempo. En sus palabras, "ha utilizado -el alcalde- su cargo para silenciarme y apartarme, con hechos como no dejarme acudir a programas de radio local, no participar en el discurso del 9 d'Octubre o no dejar que portara la bandera el 30 de diciembre". Añade que, durante este tiempo, tampoco ha obtenido "información clave" como los cambios de fecha del pleno y afirma haber sido excluida de "fotos institucionales y de actos públicos, siendo recortadas las imágenes".

Chordá y Enguix, minutos antes de la rueda de prensa. / Agustí Perales Iborra

Tras el relato, Enguix ha reiterado que "los hechos hablan por sí solos", por lo que denuncia "un comportamiento machista por parte del alcalde" y ha recordado que "es una cuestión de voluntad política". Confía en la justicia y en los "más de veinte testigos que van a demostrar su credibilidad". Por otra parte, lamenta que el ayuntamiento no haya aplicado el protocolo contra este tipo de casos -la causa está abierta inicialmente por un delito del artículo 173 del Código Penal, que regula tanto los casos de acoso laboral como vejaciones-. Añade: "Han aplicado el protocolo como han querido y para sus intereses, por lo que Ens Uneix tenía claro que hay que levantar la voz por las mujeres, ya que nos estamos acostumbrando mal a estos comportamientos en partidos que dicen ser igualitarios".

Ante esta "pasividad", la denunciante agradece el apoyo de la vicepresidenta y Ens Uneix: "Demostró que si es posible actuar frente a la pasividad institucional cuando hay un compromiso con la igualdad". Por el contrario, la concejala denuncia el "desinterés y la falta de voluntad para buscar una solución" por parte del gobierno local. La propia Chordá reconoce que "fueron fríos y sin empatía. No mostraron preocupaciób por mi situación personal, sino por los intereses políticos".

Chordá no ha querido manifestar el contenido de la denuncia. Cabe recordar que en la rueda de prensa en la que anunció la presentación de la denuncia habló de «acoso laboral y sexual con técnicas de violencia verbal y vejaciones», aunque con los días matizó que se trataba de un caso de acoso laboral por razón de género.En sus palabras, "no voy a decir nada porque tendrá que decirlo la justicia. Está siendo investigado y él nos dirá las causas por la que se le acusan. Yo sé lo que denuncié en un primer momento y, poco tiempo después, cuando ya estuve preparada, la amplié".

"No queremos poner en peligro el gobierno"

Enguix y Chordá han repetido en varias ocasiones que la denuncia no es "ninguna maniobra política". La denunciante, por su parte, ha reiterado que su intención "siempre fue facilitar la gobernabilidad en el gobierno con mi abstención si se adoptan medidas que eviten daños personales". Insiste: "Nosotros no queremos nada. No buscamos sillones ni derrotar al gobierno. Vuelvo a ofrecer públicamente, como he hecho siempre, la abstención para lo que sea bueno para nuestra ciudad".

Por su parte, y en esta línea, la vicepresidenta ha añadido que "no queremos poner en peligro la estabilidad política, pero queremos dignidad política".