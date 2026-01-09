La falta de aparcamiento duplica en un año el precio de los garajes en Alzira hasta los 40.000 euros

Quién no ha salido del trabajo tras una dura jornada y, pese a las ganas de regresar a casa, ha girado una y otra vez por calles que se alargan en busca de un aparcamiento que parece desvanecerse a medida que avanza la noche. Encontrar una plaza vacía para dejar el coche se ha convertido en una auténtica odisea, sobre todo en las grandes ciudades, en las que se multiplican el número de vehículos. A ello se suman el incremento de vados y la gran presencia de zonas azules, que reducen la cantidad de espacios disponibles, por lo que aparcar es, en muchas ocasiones, un auténtico quebradero de cabeza.

Muchos vecinos y vecinas optan por adquirir plazas de garaje en lugares cercanos a sus viviendas para poder depositar el coche de manera rápida y sencilla. Esta practica se extiende no solo en las grandes ciudades, sino también en los municipios más pequeños. La Ribera dispone actualmente de 600 garajes en venta, según un conocido portal de compraventa en internet. La mayoría de ellos se concentran en Alzira y Cullera.

Los precios varían según la localidad, la ubicación del garaje y el espacio disponible. Así, los aparcamientos más baratos se sitúan en la Pobla Llarga, con un coste de 400 euros por 30 metros cuadrados, o en Carlet, donde una plaza puede costar 600 euros. Por su parte, Cullera cuenta con el garaje más caro.

La capital de la Ribera Alta dispone de 274 aparcamientos en la actualidad. La mayoría rondan entre los 20.000 y los 30.000 euros, aunque pueden alcanzar los 41.000 euros, por ejemplo, por un espacio de 20 metros cuadrados en la zona de Sants Patrons. La falta de aparcamiento ha supuesto que los precios de los garajes se hayan duplicado en un año en la ciudad. Si un espacio cubierto de 24 m2 podía costar 20.700 euros a principios de 2025, actualmente duplican el precio.

Por su parte, el garaje más barato en Alzira tiene un precio de 2.600 euros y una superficie de 22 metros cuadrados. Como se recoge en el portal, y según la descripción, estos se situarían en el aparcamiento privado de Tulell, que se construyó hace más de quince años y todavía no ha sido abierto al público. Como ha informado Levante-EMV en varias ocasiones, este se ha convertido en un foco de insalubridad y un peligro.

Carcaixent y Sueca también disponen de decenas de plazas de aparcamiento privadas a la venta disponibles. Un total de catorce garajes se ofertan en Carcaixent, donde el más barato tiene un coste de 15.000 euros, con 35 m2 y capacidad para dos coches, mientras que el más caro asciende a 50.000 euros y es una plaza de 60 m2 para dos vehículos en una zona céntrica.

Sueca, por su parte, oferta 45 aparcamientos. En este caso, el más asequible se sitúa en 6.700 euros, aunque se alerta que es para coches pequeños y, por lo tanto, difícil para aparcar, mientras que el más caro tiene un importe de 59.000 euros, por una plaza de 21 m2 en pleno centro.

Alquiler por meses y por días

Cullera se ha convertido en una de las ciudades con una mayor dificultad para encontrar aparcamiento. En este caso, hay 53 a la venta. La plaza más barata asciende a 5.400 euros por 12 metros cuadrados y está situada en un garaje descubierto, mientras que el más caro alcanza los 95.000 euros, tiene 110 m2 y puede albergar dos coches. En este caso, los precios se han incrementado hasta un 58 % en el último año.

Tanto en esta ciudad turística como en Alzira, los vecinos tienen la posibilidad de alquilar las plazas por meses. En el caso de Alzira, existen 13 aparcamientos para arrendar mensualmente, que se sitúan entre los 60 euros por 10 m2 y los 82 euros para un coche pequeño.

En Cullera existen una docena de plazas, que tienen un coste de entre 70 y 200 euros. Sin embargo, los propietarios de los garajes alertan de que el precio se incrementa durante la época estival. Así, en un anuncio sobre una plaza por 90 euros en la zona de San Antonio se informa de que en julio y agosto sube a 250 euros. Otros, por su parte, recomiendan consultar el precio en verano. Además, algunas páginas web ofrecen aparcamientos por horas en estas zonas turísticas. Por ejemplo, una persona interesada en resguardar su coche durante una noche puede hacerlo por 12 euros, aunque, en algunos casos, es imprescindible dejar fianza.