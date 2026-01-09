Un incendio industrial en Sollana moviliza siete dotaciones de bomberos

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia trabajan durante horas en la extinción de un incendio industrial declarado en la localidad ribereña de Sollana.

El fuego se ha originado sobre las 2.30 horas de la madrugada en unas instalaciones de fragmentación de hierro ubicadas cerca de uno de los accesos al municipio por causas que no han trascendido.

Hasta el lugar se movilizaron siete dotaciones de bomberos de Torrent, Silla, Alzira, Catarroja, Cullera, Xàtiva, el sargento, el jefe de sector y el oficial. Esta mañana seguían trabajando en la industria con los correspondientes relevos.

Incendio en una industria de Sollana. / Levante-EMV

