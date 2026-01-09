Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un incendio industrial en Sollana moviliza siete dotaciones de bomberos

Las brigadas de extinción trabajan desde las 2:30 horas para acabar con el fuego

Dispositivo desplegado para extinguir el incendio.

Dispositivo desplegado para extinguir el incendio. / Levante-EMV

Óscar García

Alzira

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia trabajan durante horas en la extinción de un incendio industrial declarado en la localidad ribereña de Sollana.

El fuego se ha originado sobre las 2.30 horas de la madrugada en unas instalaciones de fragmentación de hierro ubicadas cerca de uno de los accesos al municipio por causas que no han trascendido.

Hasta el lugar se movilizaron siete dotaciones de bomberos de Torrent, Silla, Alzira, Catarroja, Cullera, Xàtiva, el sargento, el jefe de sector y el oficial. Esta mañana seguían trabajando en la industria con los correspondientes relevos.

Incendio en una industria de Sollana.

Incendio en una industria de Sollana. / Levante-EMV

INFORMACIÓN EN ELABORACIÓN

En Levante-EMV estamos trabajando para completar esta información, en unos instantes podrás leer la noticia completa. Puedes compartirla con tus contactos, que recibirán la noticia actualizada con la última versión.

Tres heridos en un accidente de tráfico en Carlet

La borrasca Goretti anuncia temporal en Valencia: La Aemet activa el aviso amarillo por fuertes vientos y oleaje

La falta de aparcamiento duplica en un año el precio de los garajes en Alzira hasta los 40.000 euros

Medio Ambiente declara el Bosc de Ribera de Algemesí y l’Assut de Antella parajes naturales municipales tras cuatro años de parálisis

Presentación oficial del nuevo Paraje Natural Municipal "Bosc de Ribera" de Algemesí

La jueza de la dana mantiene su decisión de que Feijóo declare desde su despacho en el Congreso de los Diputados

Preocupación en Fortaleny por una oleada de vandalismo con pinchazos a vehículos

