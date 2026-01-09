Sueca exige a Educación reparar la calefacción del CEIP Carrasquer para evitar aulas a 14 grados

El Ayuntamiento de Sueca exige a la Conselleria de Educación que se adopten medidas urgentes para evitar que los niños y niñas del municipio sufran frío en las aulas durante los meses de invierno. La moción fue aprobada por unanimidad después de que, durante la mañana de ayer, las familias del CEIP Carrasquer denunciaran que el alumnado ha regresado al centro con temperaturas de 14 grados y sin un sistema de calefacción adecuado, un hecho que ha comportado que los menores tengan que utilizar abrigos, guantes y mantas en horario lectivo.

A propuesta de la concejala de Educación, Roser Viñoles, y a instancias de la comunidad educativa del centro, el consistorio elevó al pleno una moción para reclamar medidas urgentes a la Conselleria de Educación de la Generalitat Valenciana. La moción recordó que la situación que viven los niños vulnera el Real Decreto 486/1997, que fija que la temperatura en locales cerrados donde se realizan trabajos sedentarios debe situarse entre los 17 y los 27 grados, umbral que el CEIP Carrasquer no alcanza desde hace tiempo. La comunidad educativa ha trasladado reiteradamente su preocupación tanto a la dirección política del área como a los consejos escolares del centro y ha alertado del impacto de estas temperaturas en la salud, el bienestar y el rendimiento del alumnado, así como en las condiciones laborales del profesorado y del personal no docente.

El texto aprobado detalla que el centro contaba con aparatos de aire acondicionado adquiridos por el AMPA antes de la reforma ejecutada en el marco del Pla Edificant, equipos que fueron retirados en 2023 con el objetivo de implantar un sistema de climatización de techo más moderno y eficiente que finalmente no se llegó a completar. A ello, se suma la avería grave de la caldera de "pellet" que alimentaba el sistema de radiadores, cuya reparación consideran inviable por el estado de la instalación y la dificultad de encontrar empresas especializadas.

El Ayuntamiento de Sueca incide en que han intentado actuar de forma diligente dentro de sus posibilidades, pero no han podido asumir intervenciones estructurales ni sistemas de climatización complejos, por lo que reclaman a la Generalitat soluciones inmediatas y definitivas para garantizar una educación pública en espacios seguros, saludables y dignos.

El pleno insta, así, a la Conselleria de Educación a intervenir de manera urgente en la reparación, instalación o renovación de los sistemas de climatización del CEIP Carrasquer y del resto de centros públicos del municipio con deficiencias similares.