Tres heridos en un accidente de tráfico en Carlet

El choque entre una furgoneta y un coche se produjo en la tarde del jueves, cerca del club de tenis

Un par de ambulancias, aparcadas en el acceso a Urgencias del hospital de Alzira.

Un par de ambulancias, aparcadas en el acceso a Urgencias del hospital de Alzira. / PERALES IBORRA

Óscar García

Alzira

Tres personas resultaron heridas en un accidente de tráfico en la tarde del jueves en Carlet. Los implicados tuvieron que ser trasladados al Hospital de la Ribera para ser atendidos por sus respectivas lesiones.

Según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias, el suceso se produjo alrededor de las 19:30 horas, en el camino que conduce al club de tenis de Carlet. Se vieron implicados un turismo y una furgoneta.

Hasta el lugar se desplazaron una unidad del SAMU, una unidad SVB y una ambulancia convencional.

Los servicios médicos asistieron a tres hombres heridos que fueron trasladados al Hospital de la Ribera de Alzira. Se trata de dos varones de 49 y 20 años que presentaban contusiones y de una tercera persona, cuya edad no ha trascendido, que había sufrido un traumatismo cervical.

