El turismo internacional crece un 5 % en Alzira en 2025

Alzira vuelve a convertirse en un lugar de interés turístico en la comarca, tanto para los visitantes nacionales como internacionales. Así lo reflejan los datos de la Tourist Info durante el 2025, donde el 85 % de las personas atendidas han sido de procedencia nacional, principalmente visitantes locales, así como personas procedentes de la Comunidad de Madrid y Andalucía. En menor medida, también se han registrado visitas de otras comunidades autónomas.

El turismo internacional, por su parte, ha vivido un ligero repunte de 5 % alcanzando el 15 % de los visitantes totales. La mayor parte del turismo procede de Francia, seguida de Alemania, Bélgica e Italia, consolidando una presencia estable de visitantes europeos.

La actividad ha sido constante durante todo el 2025, aunque ha tenido una mayor afluencia durante la primavera, especialmente en los meses de marzo, abril y mayo, que concentran aproximadamente un tercio de las atenciones anuales.

En cuanto al tipo de consultas, predomina la información local, seguida de las actividades culturales y festivas. En cualquier caso, se detecta un interés creciente por la naturaleza, especialmente relacionado con el paraje natural municipal de la Murta y la Casella, así como con las propuestas de senderismo y rutas de montaña.

Tras estas cifras, el departamento de Turismo cierra el 2025 con una valoración positiva. El concejal de Turismo, Xavi Pérez, ha explicado que “estos datos suponen un cambio de tendencia y un impulso para continuar trabajando en el turismo sostenible que piensa en los visitantes nacionales y en los propios de Alzira, como se ha visto en las exitosas rutas de Jaume I planificadas a lo largo del año 2025 y que continuarán en 2026, dentro de la programación de 'l'Any Jaume I'”.

Con este balance, 2026 marca un punto de inflexión en la proyección turística de Alzira, ya que se presenta el plan estratégico de turismo sostenible, un documento necesario para seguir avanzando y convertirse en un municipio turístico y sostenible, al mismo tiempo que el hito más importante serán todas las actividades conmemorativas del año Jaume I, actividades que también se presentarán en la próxima feria de turismo, FITUR.