El Alzira recibe al Buñol en un partido de urgencias tras caer a zona de descenso

La UD Alzira empieza este sábado una serie de tres partidos en ocho días, todos en el Luis Suñer Picó. A las 16’30 h. recibirá al CD Buñol, la sensación de la temporada que, recién ascendido, se ha situado en la quinta posición. El equipo de la Hoya está entrenado por el exfutbolista azulgrana Álex San Isidro que, tras cinco promociones a Tercera con el Riba-roja, llevó al Buñol al título de Lliga Comunitat y el ascenso a categoría nacional. Los resultados han llegado pese a modificar más de la mitad de la plantilla pero se han acoplado perfectamente. Además, aunque tienen un bastión en el Beltrán Báguena, han conseguido más puntos como visitante que como local.

Aún así, el técnico de Riba-roja tiene claro que “el objetivo sigue siendo la salvación y después ya veremos, aunque por nuestras condiciones económicas, será difícil reforzarnos en lo que queda de mercado”. San Isidro no contará con el sancionado Albert y tiene la duda del exalzirista Mángel.

Habiendo tocado fondo ocupando plaza de descenso a Lliga Comunitat, los azulgranas no pueden permitirse tantos errores y deben empezar a remontar. Ramón Llopis ya podrá contar con el nuevo extremo derecho Richard Franco “lo que permitirá centrar más la posición de Traver, que es más efectivo”, explicaba el técnico burrianense. En el aspecto negativo, Llopis tendrá varias bajas. Hugo Franco por acumulación de tarjetas cumplirá partido de sanción. Manu Castillo será reservado por seguridad tras sufrir un golpe en la rodilla que le obligó a ser sustituido en Utiel. Roman ha empezado a entrenar con el grupo y Jorge Ruiz se reintegrará en breve.

Han pasado siete años desde el último partido que el Buñol jugó en campo azulgrana donde se llevó el triunfo por 0-3 pese a que era antepenúltimo en la tabla. El último triunfo alzirista data de 1997 en que el Alzira fue campeón de Preferente y ganó 2-0 con goles de Soriano y Raúl.

El árbitro será Cristian Selva Vicente, que cumple su cuarta temporada en la categoría. Esta temporada ha dirigido seis partidos con una victoria local y cuatro visitantes.