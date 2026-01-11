La cooperativa de Alginet importará variedades de Japón para alargar la campaña del caqui

La Cooperativa Agraria de Alginet (Coagri) ultima un convenio de colaboración con un instituto de investigación japonés para importar variedades tardías de caqui que se recolectarían una vez acabada la campaña del Rojo Brillante, la variedad protegida por la Denominación de Origen «Kaki Ribera del Xúquer», con el objetivo de prolongar la temporada.

El presidente y el director general de Coagri, con la expedición de Japón que visitó las instalaciones de la cooperativa. / Levante-EMV

«Se trata de tener una cooperativa que en lugar de trabajar el caqui cuatro meses pueda trabajar la fruta siete u ocho meses, primero con las variedades autóctonas y después con las de fuera para tener mayor dinamismo y generar empleo», ha explicado el presidente de Coagri, Enrique González, que apuesta por iniciar esta experiencia en la que habrá que esperar unos años para poder valorar resultados.

«Estamos decididos a probar esas variedades en una experiencia con tres o cuatro hectáreas de cultivo»

«Estamos decididos a probar esas variedades aquí, vamos a hacer una experiencia sobre una superficie de tres o cuatro hectáreas repartidas por todo el término municipal, lo tenemos preparado, de forma que cuando tengamos la producción podamos hacer estudios para ver si interesa, aunque es un proyecto a medio plazo porque hasta que no tengamos cosecha no se podrán sacar conclusiones», ha incidido González.

La dirección de Coagri recibió recientemente a una delegación japonesa de un instituto de investigación agraria de ámbito nacional que también trabaja en proyectos de renovación varietal, que visitó las instalaciones de la cooperativa de Alginet y, según detalla González, se quedó absolutamente sorprendida por la calidad del caqui que se cultiva en la Ribera, «que no conocían», incide el presidente de Coagri.

Frutas con buen calibre

«Ellos tienen variedades que creemos sería interesante probar aquí porque vienen en fechas que no afectan a la nuestra, tienen un tamaño similar al Rojo Brillante, con piezas de fruta de 350 y 450 gramos que se podrían adaptar bien a nuestros mercados, y nos podrían venir bien para que en lugar de tres o cuatro meses de campaña -la temporada del Rojo Brillante se prolonga aproximadamente entre octubre y enero- tener fruta también de febrero a junio», comenta el presidente de Coagri, mientras explica que se está trabajando en un convenio de colaboración para poder realizar esta experiencia.

Inicialmente, explica, se importarían las plantas de caqui de Japón «para ver qué recorrido tienen aquí». Si funciona bien, explica, la idea es que la experiencia no se limite al término municipal de Alginet sino que puedan aprovecharla otras cooperativas vinculadas a Anecoop y que las variedades que mejor funcionen se puedan utilizar con los pies más extendidos en la Ribera, como son el Lotus y el Virginiana.

El presidente de Coagri considera que es mejor prolongar la campaña del caqui con variedades tardías que con tempranas y destaca que este tipo de acuerdos puede abrir la puerta a que también se puedan exportar caquis a Japón.

La reunión con la delegación nipona, en la que el presidente de Coagri y el director ceneral de la cooperativa, Eliseo Guerrero, ejercieron como anfitriones, no es la única de carácter internacional mantenida por la cooperativa de Alginet. Cabe recordar que Coagri recibió el pasado mes de septiembre a representantes de varias cooperativas de Centroamérica en el marco de un programa de intercambio de experiencias para identificar estrategias positivas para la resiliencia climática.