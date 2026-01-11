El fiscal pide penas de 8 a 10 años para los miembros de una red que distribuía drogas desde la Ribera
La Audiencia de València juzga este lunes a los acusados
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia juzga este lunes a cuatro hombres acusados de formar parte de una organización criminal dedicada a la venta y distribución de cocaína en el mercado ilícito, entre los meses de septiembre de 2018 y junio de 2019, en la provincia de Valencia.
La Fiscalía sostiene que los encausados se abastecían de la droga y de los productos necesarios para su manipulación, y la preparaban para la venta y su consumo mediante el uso de productos químicos como acetona o éter etílico, que almacenaban en sus domicilios u otros inmuebles de su propiedad, localizados en l’Alcúdia, Llombai o Catadau.
El Ministerio Público solicita para tres de los procesados ocho años y tres meses de prisión por un delito contra la salud pública y otro de integración en grupo criminal. Para el cuarto acusado solicita diez años de cárcel por los mismos delitos, con la agravante de reincidencia en el caso del tráfico de drogas.
