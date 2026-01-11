Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Declaración FeijóoAyudas ERTE FordFin búsqueda IndonesiaGigafactoría VWTiempo en ValenciaEmiliana ArtagaveytiaZAS València
instagramlinkedin

El litoral de Cullera registra el primer seísmo del año en la provincia de Valencia

El terremoto se ha producido de madrugada y ha tenido una magnitud de 1,9 grados en la escala Richter

Localización del seísmo detectado esta madrugada frente a la costa del Faro de Cullera.

Localización del seísmo detectado esta madrugada frente a la costa del Faro de Cullera. / Levante-EMV

Rafa Jover

Alzira

El litoral de Cullera ha registrado en la madrugada de hoy domingo, un seísmo de 1,9 grados de magnitud en la escala Richter, según ha informado el Instituto Geográfico Nacional.

El movimiento sísmico se ha producido a las 2:00 horas de esta madrugada con epicentro a 1 kilometro de profundidad, localizándose frente a la costa de El Faro de Cullera.

Se trata del primer movimiento sísmico, superior a 1,5 grados, que se registra en la provincia de Valencia y el cuarto de la Comunitat Valenciana desde que se inicio 2026. Los anteriores se han registrado en Useras /Les Useres (Castellón), Tibi (Alicante) y San Miguel de Salinas (Alicante).

En esta zona del litoral de Cullera se registraron durante el año 2025 seis movimientos sísmicos, el último de ellos el pasado 11 de diciembre.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El litoral sur de Cullera recuperará en seis meses la arena que tenía en 1950
  2. El reto de controlar los barrancos que amenazan a Alzira y Carcaixent
  3. Un accidente en la A-7 a la altura de Massalavés complica la operación retorno con más de dos kilómetros de retenciones
  4. Detenido en Sueca el presunto autor de un apuñalamiento en Oliva
  5. Colapso en Urgencias con 64 pacientes pendientes de ingreso y esperas de hasta tres días: 'Estamos peor que en la Covid
  6. El Magro arrasa por tercera vez la mitad de los pasos que salvan el río en Turís
  7. La jueza reabre la causa contra el concejal de Alzira acusado de acoso
  8. Juzgan al ladrón que mostró los genitales al percatarse de que su víctima le grababa

El litoral de Cullera registra el primer seísmo del año en la provincia de Valencia

El fiscal pide penas de 8 a 10 años para los miembros de una red que distribuía drogas desde la Ribera

El fiscal pide penas de 8 a 10 años para los miembros de una red que distribuía drogas desde la Ribera

La cooperativa de Alginet importará variedades de Japón para alargar la campaña del caqui

La cooperativa de Alginet importará variedades de Japón para alargar la campaña del caqui

La mitad de los campos del valle de Aguas Vivas ya se han abandonado

La mitad de los campos del valle de Aguas Vivas ya se han abandonado

El Alzira recibe al Buñol en un partido de urgencias tras caer a zona de descenso

El Alzira recibe al Buñol en un partido de urgencias tras caer a zona de descenso

Tres meses sin acceder a su casa tras el derrumbe de la vivienda vecina: "La realidad es que quizá no podamos volver a entrar nunca"

Tres meses sin acceder a su casa tras el derrumbe de la vivienda vecina: "La realidad es que quizá no podamos volver a entrar nunca"

Denuncia al concejal de Alzira: "Por mantenerse aferrados al poder amparan al denunciado y matan políticamente a la víctima"

Denuncia al concejal de Alzira: "Por mantenerse aferrados al poder amparan al denunciado y matan políticamente a la víctima"

La jueza reabre la causa contra el concejal de Alzira acusado de acoso

Tracking Pixel Contents