El litoral de Cullera registra el primer seísmo del año en la provincia de Valencia

El litoral de Cullera ha registrado en la madrugada de hoy domingo, un seísmo de 1,9 grados de magnitud en la escala Richter, según ha informado el Instituto Geográfico Nacional.

El movimiento sísmico se ha producido a las 2:00 horas de esta madrugada con epicentro a 1 kilometro de profundidad, localizándose frente a la costa de El Faro de Cullera.

Se trata del primer movimiento sísmico, superior a 1,5 grados, que se registra en la provincia de Valencia y el cuarto de la Comunitat Valenciana desde que se inicio 2026. Los anteriores se han registrado en Useras /Les Useres (Castellón), Tibi (Alicante) y San Miguel de Salinas (Alicante).

En esta zona del litoral de Cullera se registraron durante el año 2025 seis movimientos sísmicos, el último de ellos el pasado 11 de diciembre.