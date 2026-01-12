Algemesí amplía su instalación fotovoltaica que permitirá ahorrar más de 17.000 euros anuales

El Ayuntamiento de Algemesí ha ampliado de 20 a 100 kW la instalación fotovoltaica del Pabellón 9 d’Octubre gracias a una inversión total de 50.578 euros, de los cuales 31.611,13 euros han sido aportados por la Generalitat Valenciana a través del IVACE, mientras que los 18.966,87 euros restantes han sido financiados con fondos municipales.

La instalación está formada por 195 placas fotovoltaicas, con una producción anual estimada de 140.000 kWh, que permitirán suministrar energía a un total de 14 edificios municipales. Este sistema generará un ahorro económico superior a los 17.000 euros anuales, lo que permitirá que la inversión municipal quede prácticamente amortizada durante el primer año de funcionamiento.

La concejala de Servicios Públicos, Carmina Borrás, ha destacado que "la inversión en la mejora continua de la eficiencia energética de la ciudad es clave para seguir reduciendo el coste de la factura eléctrica municipal".

Por su parte, el alcalde de la ciudad, José Javier Sanchis, ha señalado que el ayuntamiento "tiene una clara responsabilidad en el uso del dinero público, por lo que continuaremos impulsando todas aquellas medidas que permitan reducir gastos, tal y como se hace en cualquier familia de Algemesí, con un retorno positivo también desde el punto de vista medioambiental".