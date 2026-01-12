Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Careo Pradas-CuencaEstación Mercat CentralPérdida vecinos ValènciaMacroplantas biogásViviendas grandes propietariosCooperativa Alginet
instagramlinkedin

Algemesí amplía su instalación fotovoltaica que permitirá ahorrar más de 17.000 euros anuales

La infraestructura permitirá suministrar energía a un total de 14 edificios municipales

Placas fotovoltaicas instaladas en la cubierta del pabellón 9 d'Octubre.

Placas fotovoltaicas instaladas en la cubierta del pabellón 9 d'Octubre. / Levante-EMV

Óscar García

Alzira

El Ayuntamiento de Algemesí ha ampliado de 20 a 100 kW la instalación fotovoltaica del Pabellón 9 d’Octubre gracias a una inversión total de 50.578 euros, de los cuales 31.611,13 euros han sido aportados por la Generalitat Valenciana a través del IVACE, mientras que los 18.966,87 euros restantes han sido financiados con fondos municipales.

La instalación está formada por 195 placas fotovoltaicas, con una producción anual estimada de 140.000 kWh, que permitirán suministrar energía a un total de 14 edificios municipales. Este sistema generará un ahorro económico superior a los 17.000 euros anuales, lo que permitirá que la inversión municipal quede prácticamente amortizada durante el primer año de funcionamiento.

La concejala de Servicios Públicos, Carmina Borrás, ha destacado que "la inversión en la mejora continua de la eficiencia energética de la ciudad es clave para seguir reduciendo el coste de la factura eléctrica municipal".

Por su parte, el alcalde de la ciudad, José Javier Sanchis, ha señalado que el ayuntamiento "tiene una clara responsabilidad en el uso del dinero público, por lo que continuaremos impulsando todas aquellas medidas que permitan reducir gastos, tal y como se hace en cualquier familia de Algemesí, con un retorno positivo también desde el punto de vista medioambiental".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La cooperativa de Alginet importará variedades de Japón para alargar la campaña del caqui
  2. El litoral sur de Cullera recuperará en seis meses la arena que tenía en 1950
  3. Un accidente en la A-7 a la altura de Massalavés complica la operación retorno con más de dos kilómetros de retenciones
  4. Detenido en Sueca el presunto autor de un apuñalamiento en Oliva
  5. Colapso en Urgencias con 64 pacientes pendientes de ingreso y esperas de hasta tres días: 'Estamos peor que en la Covid
  6. El Magro arrasa por tercera vez la mitad de los pasos que salvan el río en Turís
  7. La jueza reabre la causa contra el concejal de Alzira acusado de acoso
  8. Juzgan al ladrón que mostró los genitales al percatarse de que su víctima le grababa

El fotógrafo de l'Alcúdia Álvaro Ruiz repite nominación en los Goya de la Fotografía Profesional

El fotógrafo de l'Alcúdia Álvaro Ruiz repite nominación en los Goya de la Fotografía Profesional

"La victoria ante el Jimbee nos da una gran inyección de moral, la lucha va a ser tremenda en los 13 partidos que faltan"

Algemesí amplía su instalación fotovoltaica que permitirá ahorrar más de 17.000 euros anuales

Algemesí amplía su instalación fotovoltaica que permitirá ahorrar más de 17.000 euros anuales

El litoral de Cullera registra el primer seísmo del año en la provincia de Valencia

El fiscal pide penas de 8 a 10 años para los miembros de una red que distribuía drogas desde la Ribera

El fiscal pide penas de 8 a 10 años para los miembros de una red que distribuía drogas desde la Ribera

La cooperativa de Alginet importará variedades de Japón para alargar la campaña del caqui

La cooperativa de Alginet importará variedades de Japón para alargar la campaña del caqui

La mitad de los campos del valle de Aguas Vivas ya se han abandonado

La mitad de los campos del valle de Aguas Vivas ya se han abandonado

El Alzira recibe al Buñol en un partido de urgencias tras caer a zona de descenso

El Alzira recibe al Buñol en un partido de urgencias tras caer a zona de descenso
Tracking Pixel Contents