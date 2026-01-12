El Alzira se deja dos puntos en el Suñer mientras el Castellonense sigue como líder tras una nueva victoria
Los azulgrana salen del descenso con el punto sumado gracias al triunfo albinegro en Atzeneta
David Chordà
La UD Alzira vio escapar desesperadamente dos puntos del Luis Suñer Picó en un partido en el que se adelantó al Buñol a los cinco minutos y debió sentenciar antes. El técnico azulgrana dio la oportunidad a Carles Marco en detrimento de Sento, si bien en el lateral izquierdo se ubicó Abraham y el lateral del Palmar en el derecho. En el centro de la zaga optó por Boronat y Bono. Delante continuó con Cristian y Chust y debutó el último fichaje, Richard Franco; con Traver en la media punta, Bryan en la izquierda y Diego Díaz en punta.
Una buena incursión de Bryan por la izquierda, que estuvo más incisivo que en los dos últimos partidos, fue rematada por Diego Díaz, que debutó como goleador blaugrana. El Buñol se dedicó a esperar en su campo y salía en contadas ocasiones. En una presión en la salida del Alzira, reclamaron penalti sobre Samu después de que se hiciese un pase atrás que se quedaba corto.
En la segunda parte, el exblaugrana Mángel se convirtió en el primer protagonista del ataque buñolense con varios remates que o no encontraron palos o llegaron flojos a Izan. La primera posibilidad clara de lograr el 2-0 llegó en el minuto 52 con un pase atrás de Richard Franco que Traver chutó fuera. La entrada de Jonás, debutante en Tercera, fue un revulsivo para los blanquillos con continuas incursiones por la banda izquierda cabeceadas por Mángel. A quince minutos para el final debió llegar la sentencia. Otro ex del Alzira, Ortega, paró el primer disparo de Bryan y viniendo desde atrás, Abraham volvió a no encontrar portería. Para el tramo final, Llopis quitó a Bryan y Diego por Lucas y Tanque y con la entrada de Gomis por Boronat, retrasó a Chust y adelantó a Bono al centro del campo, posición que podría volver a repetir. Para desgracia del Alzira, en otra penetración de Jonás, Gomis le golpeó con el codo y el colegiado señaló penalti que otro ex de la UD, Ducó, transformó.
La victoria del Castellonense en Atzeneta 0-1, con gol de Germán Lidón a los siete minutos mantienen el liderato a los de Iñaki Rodríguez y permite salir del descenso al Alzira, metiendo en la zona peligrosa a los de la Vall d’Albaida.
El técnico ribereño alineó a Company; Binu; Enrique, Sergi, Jefrie; Siscar, Samper, Misffut, Murillo, Joe y Lidón. A los 20 minutos de la segunda parte Abril entró por Murillo; diez minutos después Fidel e Iker Garijo por Joe y Lidón, sin cambios en el sistema y por último, Luis Sancho por Siscar.
Los azulgranas han de impedir este miércoles que el Castellonense pierda el liderato consiguiendo que el At. Saguntino no gane el partido aplazado que se jugará en el Luis Suñer Picó a las 19 h. Pero sobre todo para seguir sumando puntos que le saquen del peligro del descenso. Los albinegros ribereños, por su parte, jugarán el partido aplazado que les resta disputar en Ontinyent una semana más tarde.
Suscríbete para seguir leyendo
- La cooperativa de Alginet importará variedades de Japón para alargar la campaña del caqui
- El litoral sur de Cullera recuperará en seis meses la arena que tenía en 1950
- Un accidente en la A-7 a la altura de Massalavés complica la operación retorno con más de dos kilómetros de retenciones
- Detenido en Sueca el presunto autor de un apuñalamiento en Oliva
- Colapso en Urgencias con 64 pacientes pendientes de ingreso y esperas de hasta tres días: 'Estamos peor que en la Covid
- El Magro arrasa por tercera vez la mitad de los pasos que salvan el río en Turís
- La jueza reabre la causa contra el concejal de Alzira acusado de acoso
- Juzgan al ladrón que mostró los genitales al percatarse de que su víctima le grababa