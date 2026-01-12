El Alzira se deja dos puntos en el Suñer mientras el Castellonense sigue como líder tras una nueva victoria

La UD Alzira vio escapar desesperadamente dos puntos del Luis Suñer Picó en un partido en el que se adelantó al Buñol a los cinco minutos y debió sentenciar antes. El técnico azulgrana dio la oportunidad a Carles Marco en detrimento de Sento, si bien en el lateral izquierdo se ubicó Abraham y el lateral del Palmar en el derecho. En el centro de la zaga optó por Boronat y Bono. Delante continuó con Cristian y Chust y debutó el último fichaje, Richard Franco; con Traver en la media punta, Bryan en la izquierda y Diego Díaz en punta.

Una buena incursión de Bryan por la izquierda, que estuvo más incisivo que en los dos últimos partidos, fue rematada por Diego Díaz, que debutó como goleador blaugrana. El Buñol se dedicó a esperar en su campo y salía en contadas ocasiones. En una presión en la salida del Alzira, reclamaron penalti sobre Samu después de que se hiciese un pase atrás que se quedaba corto.

En la segunda parte, el exblaugrana Mángel se convirtió en el primer protagonista del ataque buñolense con varios remates que o no encontraron palos o llegaron flojos a Izan. La primera posibilidad clara de lograr el 2-0 llegó en el minuto 52 con un pase atrás de Richard Franco que Traver chutó fuera. La entrada de Jonás, debutante en Tercera, fue un revulsivo para los blanquillos con continuas incursiones por la banda izquierda cabeceadas por Mángel. A quince minutos para el final debió llegar la sentencia. Otro ex del Alzira, Ortega, paró el primer disparo de Bryan y viniendo desde atrás, Abraham volvió a no encontrar portería. Para el tramo final, Llopis quitó a Bryan y Diego por Lucas y Tanque y con la entrada de Gomis por Boronat, retrasó a Chust y adelantó a Bono al centro del campo, posición que podría volver a repetir. Para desgracia del Alzira, en otra penetración de Jonás, Gomis le golpeó con el codo y el colegiado señaló penalti que otro ex de la UD, Ducó, transformó.

La victoria del Castellonense en Atzeneta 0-1, con gol de Germán Lidón a los siete minutos mantienen el liderato a los de Iñaki Rodríguez y permite salir del descenso al Alzira, metiendo en la zona peligrosa a los de la Vall d’Albaida.

Lidón, autor del gol de la victoria para el Castellonense. / Ulisses Ortiz

El técnico ribereño alineó a Company; Binu; Enrique, Sergi, Jefrie; Siscar, Samper, Misffut, Murillo, Joe y Lidón. A los 20 minutos de la segunda parte Abril entró por Murillo; diez minutos después Fidel e Iker Garijo por Joe y Lidón, sin cambios en el sistema y por último, Luis Sancho por Siscar.

Los azulgranas han de impedir este miércoles que el Castellonense pierda el liderato consiguiendo que el At. Saguntino no gane el partido aplazado que se jugará en el Luis Suñer Picó a las 19 h. Pero sobre todo para seguir sumando puntos que le saquen del peligro del descenso. Los albinegros ribereños, por su parte, jugarán el partido aplazado que les resta disputar en Ontinyent una semana más tarde.