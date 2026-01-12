Avanzan las obras de rehabilitación del ayuntamiento de El Perelló

La vicepresidenta de la Diputación de Valencia, Natàlia Enguix, ha conocido de primera mano el estado de las obras de rehabilitación de la primera planta del ayuntamiento de El Perelló, que se incluyen dentro del Plan de Inversiones 22-23. Durante la visita, Enguix estuvo acompañada por el el alcalde, José Codoñer, y el concejal de medio ambiente Joaquín Collado, además del primer edil de Sueca, Julián Sáez, y la concejala Sara Saez.

La vicepresidenta estuvo en el coto de Sueca, donde pudo conocer de primera mano la tradición de las tiradas de aves acuáticas y también conoció la Casa del Riuet, desde donde disfrutó de las magníficas vistas del entorno natural junto al resto de asistentes, entre ellos el diputado provincial Avelino Mascarell.