Carlet sufre una oleada de vandalismo con coches y contenedores incendiados

Carlet ha sufrido una oleada de actos vandálicos durante el fin de semana, que han preocupado no solo a los vecinos y vecinas de la localidad, sino también al propio ayuntamiento que busca medidas para evitar que se repitan situaciones similares.

La Guardia Civil investiga la quema de tres vehículos en la localidad, que, según ha expuesto el consistorio en un comunicado, podría estar relacionado con un posible conflicto entre particulares. Además, durante los últimos días, han sido calcinados cinco contenedores de basura. Ante esta situación, el consistorio condena "enérgicamente" estos actos y recuerda que estos hechos suponen un grave riesgo para la seguridad de las personas, dañan el mobiliario urbano y generan un coste que acaba repercutiendo en toda la ciudadanía.

Uno de los contenedores calcinados en Carlet. / Levante-EMV

Con el fin de evitar que se repitan este tipo de situaciones, el ayuntamiento hace un llamamiento a la responsabilidad y pide colaboración ciudadana. "Si alguien presencia o tiene conocimiento de algún acto vandálico, puede comunicarlo inmediatamente a la Policía Local de Carlet", afirman. También se han producido durante estos días daños en parte de un refugio-comedor de una colonia felina. Los hechos requirieron la intervención de los bomberos y ha generado preocupación vecinal.

El ayuntamiento ha señalado que los incidentes no se encuentran relacionados entre sí, aunque mantiene una coordinación constante con las fuerzas de seguridad. De hecho, el consistorio estudia convocar una junta de seguridad para analizar la situación. "Nos preocupa la situación, queremos poner medios y recursos para evitar que se repita. Nos han comentado que los índices se sitúan por debajo del año pasado, pero se han concentrado en poco tiempo y nos inquietan", señalan fuentes municipales.

Carlet instaló recientemente 52 cámaras de vigilancia para controlar este tipo de hechos y prevé colocar más para reforzar la seguridad en el municipio.