Educación rechaza incluir unas jornadas de memoria democrática en la formación del profesorado en Cullera

La Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo ha rechazado incluir dentro de la formación permanente del profesorado las “II Jornadas de Memoria Democrática", previstas para los días 30 y 31 de enero en Cullera, una decisión que ha generado malestar entre la organización y el tejido memorialista valenciano, que interpreta la negativa como un giro ideológico y un retroceso en la formación vinculada a los derechos humanos y la memoria histórica.

Se trata de una cita gratuita y abierta, concebida para ofrecer actualización científica, reflexión crítica y activismo social en torno a la memoria democrática desde una perspectiva local, pero con vocación de alcance general. La organización asegura que la negativa llega después de haber remitido al centro de formación del profesorado el programa completo, con los nombres de las personas ponentes y el enfoque detallado de las jornadas.

En un correo remitido desde el CEFIRE de Gandia, la Subdirección General de Formación del Profesorado comunica que la propuesta “no entra dentro de las líneas estratégicas prioritarias” fijadas para el curso 2025-2026, y añade que los contenidos “coinciden con otras formaciones de actualización científica de Geografía e Historia ya planificadas”.

Sin embargo, desde la organización se cuestiona este argumento y se subraya que la decisión rompe con una red de trabajo y formación consolidada en los últimos años, especialmente en el ámbito de la memoria democrática, que había sido reconocida previamente dentro de la oferta formativa del profesorado.

"Una forma de censura"

La coordinadora de las jornadas, Patricia Canet, considera que detrás del rechazo existen motivos ideológicos y advierte de que se está produciendo un menosprecio hacia el debate público sobre los derechos humanos. “Excluir la memoria democrática de la formación del profesorado es una forma muy velada de censura”, sostiene, al tiempo que alerta del impacto que esta decisión puede tener en el tratamiento educativo del pasado reciente.

El equipo impulsor denuncia además cambios profundos en el modelo formativo del profesorado. Según explican, se han eliminado los antiguos criterios departamentales y el funcionamiento en red que articulaban la oferta formativa, lo que, a su juicio, ha empobrecido el diálogo entre centros, docentes e instituciones especializadas.

Las jornadas cuentan con un amplio respaldo institucional y académico. La organización remarca el apoyo del Ayuntamiento de Cullera y de la Universitat de València, a través de la Cátedra Ciutat de Cullera y del Aula d’Història i Memòria Democràtica, así como de diversas entidades memorialistas y cívicas que trabajan en la defensa de la memoria histórica y los derechos humanos.

El programa se desarrollará en el Auditorio Municipal del Mercado de Cullera e incluirá mesas redondas y ponencias sobre represión franquista y derechos humanos, historia oral, espacios de memoria, reparación jurídica, activismo y memorialística. Uno de los ejes centrales será un coloquio sobre el Patronato de Protección a la Mujer, que combinará la voz de investigadores con testimonios directos.

Entre las intervenciones anunciadas destaca la de la pedagoga Carmen Agulló, que abordará la represión de las mujeres valencianas, así como una mesa redonda con el magistrado Joaquim Bosch. El programa se completa con un diálogo entre las periodistas y escritoras Cristina Fallarás, centrado en la banalización del fascismo y los riesgos del olvido democrático.

Desde la organización insisten en que las jornadas mantienen su celebración pese a la decisión de la conselleria y reiteran su compromiso con una memoria democrática entendida como herramienta educativa, cívica y de defensa de los valores democráticos, especialmente en un contexto de creciente polarización política.