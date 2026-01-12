Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El fotógrafo de l'Alcúdia Álvaro Ruiz repite nominación en los Goya de la Fotografía Profesional

El experto compite en la categoría Comunión y Retrato

Una de las fotografías de Álvaro Ruiz seleccionadas para los Goya de Fotografía.

Una de las fotografías de Álvaro Ruiz seleccionadas para los Goya de Fotografía.

Saray Fajardo

Saray Fajardo

Alzira

El fotógrafo de l'Alcúdia Álvaro Ruiz no deja de cosechar premios y nominaciones. Tras obtener el reconocimiento "Best of Nation" al ser el autor de la obra mejor puntuada de la delegación española en la Copa del Mundo de Fotografía (WPC), con la imagen seleccionada en la categoría Ilustración/ Arte Digital, Ruiz suma dos nominaciones en los Goya de Fotografía Profesional (AFPA).

El experto ha sido nominado en la categoría Comunión, con la fotografía Marc, y en Retrato, con la imagen Wily. Ruiz ya se alzó el año pasado con un premio en la XXI edición, que se celebró en Zaragoza. El fotógrafo se impuso en la categoría de Libre Creación con su fotografía "Pinares". Hacía una década que Ruiz no se alzaba con este galardón, que este año tiene la ocasión de volver a conseguir.

El creador visual alcanzó el trofeo en un momento difícil, ya que su estudio, situado en l'Alcúdia, se vio afectado por el agua y el lodo tras el desbordamiento del río Magro.

Otras nominaciones

La nominación a los Goya de Fotografía llega unos días después de que Ruiz también haya sido seleccionado con cuatro fotografías a los premios FEPFI, que se entregan a los profesionales de la imagen, en las categorías Recién Nacidos y Arte Ilustrativo.

Noticias relacionadas y más

La Federación Española de Profesionales de la Fotografía y de la Imagen felicitó públicamente a Álvaro Ruiz por su logro con la delegación española tras obtener el reconocimiento "Best of Nation". La propia federación señala que "en esta competición de estilo olímpico que reúne a la élite mundial bajo los valores de amistad y competencia sana, Álvaro (Categoría: Ilustración / Arte Digital) ha logrado posicionar su imagen en lo más alto del equipo nacional".

