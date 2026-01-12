Llombai revivirá sus raíces renacentistas con su gran mercado en honor de San Francisco de Borja

La localidad de Llombai se volverá a transformar del 23 al 25 de enero en un auténtico escenario renacentista con la Recreación y el Mercado Renacentista de los Borja.

Durante tres días, el casco antiguo del municipio y, en particular, la plaza del Ayuntamiento y alrededores, acogerá más de un centenar de puestos de artesanía y mercaderes, así como una completa programación de actividades y espectáculos para todos los públicos que hará regresar a vecinos y visitantes al pasado histórico de esta localidad del Marquesat.

El mercado renacentista se caracteriza por la gran afluencia de público. / Perales Iborra

El mercado se ha consolidado como la cita turística y comercial más importante de Llombai y un referente en la comarca de la Ribera Alta, ya que cada año atrae a decenas de miles de visitantes. La ambientación, cuidada al detalle, incluye pasacalles, teatro de calle, música itinerante, juegos infantiles, cetrería y talleres de oficios, además de una zona gastronómica con tabernas renacentistas.

La magia del Renacimiento se respirará durante estas jornadas en cada rincón de Llombai, donde los visitantes podrán pasear entre tenderetes llenos de productos artesanos, disfrutar de la animación continua en la calle y sumergirse en un ambiente histórico que mezcla tradición, cultura y diversión familiar, destacan fuentes municipales. Este viaje en el tiempo permite vivir de primera mano la historia de los Borja y la baronía de Llombai, convirtiendo la localidad en un destino imprescindible para quienes buscan experiencias culturales únicas en la Comunitat Valenciana.

El espectáculo de las banderas forma parte de la programación. / Perales Iborra

Entre las actividades destacadas de esta edición se encuentran exhibiciones de combates, torneos de justas a caballo, abanderados italianos, campamento renacentista, explicaciones sobre armas y vida de campo, juegos infantiles, atracciones ecológicas y espectáculos itinerantes y estáticos.

El programa del Mercado Renacentista arrancará el viernes 23 de enero por la tarde con la apertura al público y los primeros espectáculos, en unos casos itinerantes en los que los actores se entremezclan con el público, en otros, en espacios concretos, si bien la inauguración oficial que suele reunir a numerosas autoridades tendrá lugar el sábado 24 de enero a las 11,30.

La programación incluye un concurso de fotografía para premiar las mejores imágenes tomadas durante las recreaciones o el mercado, otro de pintura infantil, un concurso de vestuario renacentista, también se premiará a la mejor tapa renacentista, además de un concurso de balcones y otro de escaparates.

Con esta nueva edición, la Recreación y Mercado Renacentista de Llombai vuelve a proponer un viaje al pasado, ofreciendo una experiencia única que combina historia, cultura y ocio para toda la familia.