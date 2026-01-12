UCIN respalda al edil de Alzira acusado de acoso al ver la denuncia como un ‘ataque político’

La divulgación del contenido de la denuncia por acoso presentada por la concejal Mar Chordá contra el portavoz municipal de UCIN y teniente de alcalde del Ayuntamiento de Alzira, Enrique Montalvá, que enumera comentarios machistas y otros de índole sexual, no ha mermado ni un ápice el apoyo de la dirección de la formación independiente a su único representante en el consistorio. La presidenta de la gestora que rige la agrupación de Alzira y coordinadora de UCIN en la Comunitat Valenciana, Gemma García, ha reiterado el respaldo del partido a Montalvá al considerar que la denuncia de Chordá forma parte «de un ataque político en toda regla» con el objetivo de derribar a la coalición que, formada por Compromís, PSOE y UCIN, gobierna en Alzira.

«Todos estamos viendo que es un tema político y como le advirtieron a Enrique Montalvá si no se prestaba a lo que le pedían... a las buenas o a las malas», ha incidido Gemma García, en alusión a una propuesta de cambiar el gobierno. La dirigente de UCIN considera que la reapertura de la causa contra Montalvá a raíz de los recursos presentados por la fiscalía y la propia Chordá contra el auto de sobreseimiento provisional «no supone ningún problema» y, si bien ha expresado el respeto de UCIN a las resoluciones de los juzgados, también ha mostrado su «indignación» por la «vanalización de un tema tan serio como el acoso, cuando se está utilizando para destruir políticamente a una persona».

Críticas a Ens Uneix

Gemma García ha defendido que Enrique Montalvá «es una persona de palabra, seria y honesta, en la que confío plenamente. Que puede haber hecho algún comentario fuera de lugar.... yo no estaba allí, pero sé de su compromiso y su respeto hacia las mujeres y el resto de personas y tengo plena confianza en él», ha incidido. Por otra parte, García ha lamentado la intromisión de Ens Uneix «como ya ha hecho en otras localidades, utilizando un tema que no es del agrado de nadie».

La vicepresidenta de la diputación y responsable del área de Igualdad, Natàlia Enguix (Ens Uneix), compareció el viernes junto a Mar Chordá tras la reapertura de la causa contra Montalvá para reclamar el cese del concejal de Agricultura, Policía Local y Servicios para la Ciudad. Ese mismo día se conocía el contenido de la ampliación de la denuncia que Chordá realizó en junio, en la que enumera expresiones como «ven aquí que yo te calentaré», «tápate un poco más que se me van los ojos» o «que sea la última vez que vas tan corta, que se me van los ojos destrás y no he podido concentrarme». Enguix cargó contra el gobierno alzireño al considerar una «anomalía democrática» que el ayuntamiento «proteja al acosador mientras aparta a la víctima».

El tripartito ha guardado silencio tras las últimas acusaciones a la espera de una rueda de prensa en la que este martes comparecerán el alcalde, Alfons Domínguez (Compromís), y la primera teniente de alcalde, Gemma Alós (PSOE), junto al propio Montalvá.

La dirección nacional de UCIN ya dejó claro en junio cuando compareció junto a Montalvá para arroparle al tiempo que activaba la expulsión de Chordá que la línea roja para decretar la expulsión de un afiliado es la condena en primera instancia. Gemma García ha señalado que el partido tiene sus normas, que aplicará, y que en la medida que se produzcan resoluciones del juzgado tomará decisiones. Con todo, ha defendido la presunción de inocencia.