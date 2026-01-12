"La victoria ante el Jimbee nos da una gran inyección de moral, la lucha va a ser tremenda en los 13 partidos que faltan"

El Family Cash Alzira FS vivirá el parón de un mes por la disputa del Europeo con la esperanza de que la permanencia en Primera División es posible. Una vez más demostró que es el único equipo de la parte baja que puede competir a los equipos de arriba y esta vez tuvo premio. Ganó al actual bicampeón de Liga y de la Supercopa de España, el Jimbee Cartagena, por 3-2. Con estos tres puntos con los que no se contaba a priori se reduce de seis a cinco la diferencia con la permanencia, que ahora la marca Osasuna.

“Esto nos da una gran inyección de moral y nos deja con un buen sabor de boca de cara al parón para hacernos ver internamente que el trabajo y no saltarse líneas rojas en los encuentros, unido a la suerte, tienen su resultado”, comentó el técnico Braulio Correal tras el encuentro.

La primera victoria de su historia contra el Jimbee se empezó a fraguar a los dos minutos con un gol de Rubi, aunque el internacional Mellado empató uno después. Ambos equipos tenían opciones de marcar siendo el protagonismo de los porteros. A cinco para el descanso Yunii estrelló un balón al travesaño y por fin, a cuatro segundos para la bocina, Lechero volvió a dar ventaja a los ribereños con un tiro cruzado.

“Hicimos un buen partido en el que tuvimos suerte de que ellos en la zona de finalización tuvieron intervalos de pase muy claros pero no estuvieron tan acertados como habitualmente además de nuestro gran trabajo defensivo”, añadió el técnico alzireño.

Tras la salida de vestuarios, los papeles se cambiaron. El Family era el dominador del partido obligando al Jimbee a defenderse en su campo. Con una buena combinación, Darío Gil marcó en propia puerta el 3-1 para los alzireños. En el minuto 8 Cola estrelló un balón al palo. Sin embargo, y como era lógico, los meloneros retomaron el control y asediaron hasta que Osamanmussa marcó el 3-2 a la media vuelta. Quedaban nueve minutos de enorme sufrimiento. A cuatro para el final, los cartageneros sacaron portero jugador que los alzireños defendieron perfectamente. Y si el balón pasaba, estaba una vez más Adrián Pereira. A segundos para la conclusión pudo llegar la sentencia con un balón largo a Pablo García quien se emborrachó de balón a puerta vacía y lo envió alto. Aún Pereira tuvo que hacer otro paradón más hasta el éxtasis final de los más de 1.500 espectadores presentes en el Palau d’Esports.

“En el cómputo global trabajamos muy bien todo el encuentro. Felicito a los jugadores por su esfuerzo, dedicación y por la perseverancia que muestran día a día y partido a partido a pesar de los golpes que recibimos y la zona de la clasificación en la que estamos”. Correal añadió que “fue una tarde histórica no solo por la victoria sobre el rival que era sino por el ambiente que se ha creado con el lema de la peña, Ilusión. La victoria es de todos”.

La liga volverá el 13 de febrero cuando el Family Cash Alzira FS visite al FC Barcelona. “Aprovecharemos estas semanas para trabajar todas las áreas de juego ya que la lucha va a ser tremenda en los trece partidos que faltan”