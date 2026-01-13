La Agenda Urbana busca una Sueca más resiliente frente a los retos del cambio climático

El Ayuntamiento de Sueca ha iniciado el proceso para elaborar su Agenda Urbana, un plan estratégico que propondrá acciones concretas para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, “adaptando el municipio a los retos del futuro y potenciando su desarrollo económico, social y ambiental. Al mismo tiempo, será también una herramienta de captación de fondos para la financiación de proyectos de transformación local”, ha señalado el concejal responsable de la Agencia de Desarrollo Local (ADL), Sergi Tomás.

La Agenda Urbana, financiada por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, funcionará como palanca en el cumplimiento de los compromisos adquiridos en la Agenda 2030 de Naciones Unidas, particularmente los que plantea el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 11 sobre ciudades sostenibles, inclusivas, seguras y resilientes, puesto que derivará en acciones que promuevan la cohesión social, la preservación del territorio y un mejor comportamiento frente a los retos del cambio climático.

El diseño de la Agenda Urbana pasará por varias etapas: a partir de un diagnóstico que identifique el punto de partida del municipio en relación a los objetivos de la agenda, se trazará una estrategia que ayude a definir un plan de acción local que incluya propuestas concretas sobre urbanismo sostenible, movilidad eficiente, gestión de recursos naturales o conservación del patrimonio, entre otros objetivos.

Importancia de la participación ciudadana

La participación ciudadana en el diseño de la Agenda Urbana será esencial para conseguir una estrategia legítima, que contemple las necesidades y puntos de vista de la población. A lo largo del proceso se involucrará a la sociedad en toda su diversidad, incluyendo la ciudadanía general, asociaciones vecinales, personas de todas las edades y, por supuesto, a los colectivos más vulnerables.

El Ayuntamiento de Sueca ha animado a todos los vecinos y vecinas a sumarse a este proyecto colectivo y a construir, en cooperación, el futuro de Sueca contestando el cuestionario que se puede encontrar en la página web municipal y en las redes sociales del ayuntamiento.