El Alzira Tenis Taula arranca un empate en l'Hospitalet ante un rival directo por la permanencia

Al Hortitec Alzira Tenis Taula le está costando coger el ritmo esta temporada a la Superdivisión. La suerte está siendo esquiva y puntos esperables se escapan por diferentes circunstancias. El viernes se retomó la competición liguera después de casi un mes de parón. El cuadro alzireño sacó un empate a tres en cancha de un rival directo por la permanencia, l’Hospitalet, que mantiene a los ribereños en permanencia pero empatados con l’Escala gerundense, primer equipo que desciende.

El italiano Matteo Mutti empezó ganando con un contundente 3-0 a Marc Miró. A continuación, el ruso Konstantin Chernov venció 3-1 al jugador del Hortitec, Joseca Guillot. Las decisiones arbitrales desquiciaron al jugador valenciano y le sacaron del partido. El golpe duro del partido llegó con la derrota del excampeón de Europa, Emmanuel Lebesson 3-2 contra Norbert Tauler. El galo ganó el primer y el tercer set pero cayó en los dos últimos por un ajustado 11-9 y 14-12. En la última manga llegó a tener tres match balls que Tauler remontó. Mutti devolvió la igualada a los alzireños al ganar 3-0 a Chernov y Lebesson rehízo su derrota ganando a Miró 3-1, con lo que por lo menos aseguraba un punto al Hortitec. En el último partido, Tauler empezó ganando a Guillot, que remontó su encuentro con un 11-9 y 11-7. El jugador catalán empató ganando 11-3 y acabó recuperando un punto con otro ajustado 12-10. Joseca también dispuso de un match ball con saque a favor que desperdició.

La liga vuelve a detenerse este fin de semana por la disputa de competición europea y la próxima semana el Hortitec disputará dos encuentros, ambos en el pabellón Pérez Puig. El miércoles 21, el aplazado por la alerta roja contra el At. San Sebastián a las 18 h. El conjunto guipuzcoano también acaba de ascender y ocupa el octavo puesto, con un punto más que el Hortitec. Dos días después, será el Arteal Santiago el que visitará la capital ribereña, en el horario habitual de las 18’30 h.