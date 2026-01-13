El CB Alginet arranca el año con una nueva victoria frente al Benidorm (78-66) y sigue líder invicto

El Rigalli Alginet se impone en su primer encuentro del año al CB Benidorm por 78 a 66. Después de un duro encuentro que no se decidió hasta el final, los de la Ribera Alta consiguieron su decimoprimer triunfo consecutivo que les mantiene invictos y líderes de la tabla E-B. Los locales recibían en el pabellón de Alginet al tercero de la clasificación con ocho victorias y tres empates.

Lo cierto es que el partido era muy importante para los azules dado que un ajustado calendario les hace tener tres partidos como local en siete días y empezar esta semana clave con victoria deja un buen sabor de boca en las filas del Rigalli Alginet. El próximo reto tendrá lugar este miércoles 14 de enero a las 21 horas en el pabellón de Alginet contra CB Adesavi, mientras que el domingo 18 se medirán las caras con el ESET Ontinet.

El primer objetivo está cumplido, habiendo empezado 2026 con buen pie en un encuentro que empezó dominando el Benidorm. El inicio del enfrentamiento repartió muy pocos puntos para ambos equipos que, aunque intensos, no terminaban de rematar sus jugadas. Además, el Benidorm sabía que no podía permitir un primer parcial favorable para el Rigalli Alginet así que se entregaron defensivamente desde el salto inicial.

La primera superioridad en el marcador para los locales no llegó hasta el comienzo del segundo periodo, donde conectaron tres buenas acciones verticales para sorprender en transición. Ante el primer arreón local, el Benidorm respondió desde el 6,75 para devolver las tablas a un partido que seguía con poca anotación hasta mitad cuarto. Fue en los últimos cuarto minutos donde el Rigalli Alginet despegó en ataque, recuperando su dinámica de juego atrevida, con poca pausa y mucho movimiento de balón. A la media parte ganaban por 37 a 27.

Tras el descanso los azules volvieron con el mismo ritmo de juego, logrando un primer parcial de 9-0 en minuto y medio. Máxima ventaja en casi 20 puntos sobre el rival. Sin embargo, fue un partido de idas y venidas en el que cuando el partido parecía visto para sentencia, el Benidorm volvía más fuerte para acercarse peligrosamente.

El Rigalli Alginet contó con 19 puntos de ventaja hasta en dos ocasiones, una en cada periodo de la segunda mitad. Pero incluso en el último cuarto, el Benidorm se llegó a colocar a solo seis puntos, con el partido a tiro. No obstante, si algo ha hecho bien este equipo para mantenerse invicto es saber tener la mente fría y no perder los nervios cuanto un partido se envenena.

De esta forma, los locales jugaron con el tiempo restante a su favor, forzando una defensa rival más agresiva que abría espacios en la pintura y los cargaba de faltas con las que acudir a la línea de personal. El partido finalizó en 78 a 66 para el Rigalli Alginet pero con un CB Benidorm que no se achicó y supo dar la talla hasta el estruendo final.

Djihad Mallik fue el MVP con 17 de valoración gracias a 21 puntos, 2 robos y 6/8 en tiros de dos. Luis Verdeguer terminó con 7 puntos y 9 rebotes y Alejandro Zurbriggen consiguió 14 puntos y 8 rebotes. Marc Rodilla firmó 6 tantos y 5 asistencias y Víctor Pelufo cosechó 10 puntos y 3 rebotes