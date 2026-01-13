Detienen a un hombre en Algemesí por un robo con violencia tras una persecución en tren
La Policía Local de Algemesí detuvo a un varón tras ser identificado en la estación, después de que robara una cartera con 540 euros a un vecino de Benifaió
La Policía Local de Algemesí ha detenido a un hombre por un presunto delito de robo con violencia. Los hechos se produjeron cuando un vecino de Benifaió alertó a los agentes de que un hombre le había sustraído su cartera con 540 euros tras un descuido. El afectado trató de perseguir al autor del presunto robo para recuperar la cartera, pero este le propinó un empujón e inmediatamente se subió al tren en dirección a Algemesí.
La Policía Local se desplazó inmediatamente a la estación, donde localizaron a una persona que coincidía plenamente con la descripción facilitada. Tras su identificación, los agentes se percataron de que la descripción coincidía con la del presunto autor y, además, este llevaba en uno de los bolsillos una cantidad de dinero que coincidía con la sustraída.
Los agentes detuvieron al varón por un presunto delito de robo con violencia y los hechos han quedado a disposición de la autoridad judicial competente.
