El edil acusado de acoso niega los comentarios machistas que le atribuye la denunciante: "Nunca he pronunciado esas palabras"

El concejal alzireño Enrique Montalvá ha negado haber lanzado los comentarios machistas que le atribuye su excompañera en UCIN Mar Chordá en la ampliación de la denuncia por acoso que presentó a finales de 2024 contra él. "Nunca he pronunciado esas palabras", ha manifestado durante una comparecencia pública en la que ha estado acompañado por el alcalde, Alfons Domínguez, y la concejala Gemma Alós, en la que se ha escenificado la unión del tripartito que gobierna la capital de la Ribera Alta.

El documento presentado por Chordá ante la Justicia expresa que fue víctima de miradas "libidinosas" y comentarios machistas de diversa índole por parte del que era su jefe de filas. Entre estos, aparecen frases como: "Tu trabajo es fácil, que no tienes que decir nada, solo tienes que pensar que ponerte para pasear el modelito", "ven aquí que yo te calentaré", "tápate un poco más que se me van los ojos", "que sea la última vez que vas tan corta que se me van los ojos detrás y no he podido concentrarme" o "cómo vienes al ayuntamiento tan corta y tan fresca".

Montalvá ha dicho estar "tranquilo", aunque ha asegurado que solo quiere "acabar cuanto antes" con un caso que, a su juicio, es, sobre todo, "político". "Nunca he pronunciado esas palabras, nada de lo que ha dicho es así. Lo que ella detalla, no lo ha visto nadie en Alzira, pero el daño para mí y para mi familia ya está hecho", ha manfiestado.

El edil alzireño ha relatado, en orden cronológico, los hechos que considera de mayor relevancia. Ha apuntado a la destitución del por entonces asesor de UCIN Antonio Pelayo por cobrar indebidamente dos sueldos, uno público y otro privado, como el origen de una campaña para acabar con el tripartito que gobierna la ciudad. "Mantuvo reuniones, a mis espaldas, con Ens Uneix. Tanto a mí como a Gemma nos dijo que Enguix llevaba de la oreja al PP y que en una semana teníamos la alcaldía", ha narrado. Fue el 11 de noviembre cuando se produjo "una reunión muy tensa, en el despacho de Mar, en la que se insistía en romper el pacto".

La mano de Ens Uneix

En su repaso, se incluyen la petición "insostenible" de aumentar la partida de fiestas, el voto contra el ejecutivo del que por entonces Chordá todavía formaba parte, su retirada de competencias, la asamblea irregular de UCIN tras numerosas altas repentinas y, tras todo ello, "la acusación de acoso laboral y sexual, aunque solo se puso la denuncia por acoso laboral". Aquella primera denuncia se archivó, aunque el caso se ha reabierto y la exconcejala de UCIN ha ampliado la denuncia inicial.

Con todo, Montalvá ha denunciado una "instrumentalización política irresponsable" que tiene por objetivo "triturar el Ayuntamiento de Alzira". Al respecto, ha insistido en que el partido municipalista ha puesto la capital de la Ribera Alta en su punto de mira "tras forzar cambios de gobierno en Sueca o Barxeta y presionar para hacer lo mismo en otros sesenta pueblos". "La señora Enguix debería avergonzarse por participar en todo esto, pero no va a poder con Alzira", ha concluido.