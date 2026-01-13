Ens Uneix acusa a Compromís y PSOE de "complicidad institucional" por apoyar al edil investigado por acoso

La vicepresidenta de la Diputación de València y portavoz del grupo Ens Uneix, Natàlia Enguix, ha criticado que el apoyo ofrecido este martes por Compromís y el PSOE al concejal de UCIN acusado de acoso, ha valorado como “excusas” que se argumente que detrás de la denuncia de Mar Chordá contra Enrique Montalvá hay un intento de derribar al tripartito y ha advertido de que “mirar hacia otro lado cuando una mujer denuncia una situación de acoso no es una posición neutral, sino una forma de complicidad institucional”.

Enguix ha señalado que el gobierno alzireño “tiene que dejarse de excusas y afrontar la verdad” tras la reapertura de la causa contra Montalvá, a raíz de los recursos tanto de la edil denunciante como de la fiscalía contra el auto inicial de sobreseimiento.

Ens Uneix considera “especialmente grave” que Compromís y PSOE no hayan aprovechado la comparecencia de este martes para apoyar a la concejal y sí para dar cobertura a la persona investigada.

La también diputada de Igualdad ha incidido en que “el gobierno de Alzira debe dejarse de excusas y afrontar la verdad. Está dando apoyo político a un imputado por acoso, mientras la mujer que denunció ha quedado apartada y desprotegida”. Enguix recuerda que en el recurso de la Fiscalía se argumenta que los hechos que describe Chordá podrían ser objeto de un delito de vejaciones para, acto seguido, incidir en que “el resto de argumentos que se están utilizando no son más que excusas para no asumir responsabilidades políticas”.

Ens Uneix reclama a Compromís y PSOE que se pronuncien sobre si consideran aceptables los comentarios “sexistas y degradantes” que Mar Chordá ha plasmado en su denuncia y la posterior ampliación como “menudo escote llevas”, “qué corta vas” o “qué fresca”, junto a otras expresiones de índole sexual. Montalvá ha negado esta mañana haber pronunciado las palabras que se le atribuyen. “Tolerar o minimizar estas expresiones es incompatible con cualquier discurso de defensa de la igualdad y de los derechos de las mujeres”, ha incidido la formación municipalista.

“No estamos delante de un relato político ni de una estrategia partidista, sino de un caso que ha causado un daño personal y psicológico real”, incide la diputada provincial, que expone que en Alzira se da credibilidad a la denuncia “porque muchas personas conocen las formas de actuar del concejal imputado”.

Ens Uneix incide en que Chordá ha manifestado en diferentes ocasiones que el gobierno municipal no está en peligro y reitera la petición de que se aparte al concejal acusado de acoso y se proteja “a la víctima, con dignidad política y con un posicionamiento claro en favor de una mujer que ha sufrido acoso”.