El Gobierno de España da luz verde al tanque de tormentas de Algemesí, la mayor actuación financiada tras la dana

La obra, con un coste de 44 millones de euros, favorecerá la protección al evitar inundaciones

Reunióin de la comisionada de la dana y el alcalde de Algemesí.

Reunióin de la comisionada de la dana y el alcalde de Algemesí. / Levante-EMV

Saray Fajardo

Saray Fajardo

Alzira

La comisionada del Gobierno de España para la reconstrucción, Zulima Pérez, ha anunciado esta mañana en Algemesí que el ejecutivo nacional ha dado luz verde al tanque de tormentas que se construirá en la avenida Bernat Guinovart para evitar inundaciones durante episodios de lluvias torrenciales. La comisionada se ha reunido con el alcalde de la ciudad, José Javier Sanchis, miembros de la corporación y técnicos municipales con los que ha analizado la reconstrucción tras la dana.

El Gobierno de España ha invertido hasta el momento en Algemesí más de 508 millones de euros entre ayudas directas, subvenciones y obras ejecutadas directamente por la Administración General del Estado. Por su parte, el Ministerio de Política Territorial ha concedido 127 millones de euros para financiar la reparación y reconstrucción de infraestructuras y servicios afectados por la dana.

Durante el encuentro, Zulima Pérez ha recordado que el pasado sábado se publicó una nueva orden que amplía y flexibiliza las ayudas ya concedidas, un hecho que permite a las entidades locales no solo reparar los daños sufridos, sino también mejorar, ampliar y adaptar sus infraestructuras para proteger a la ciudadanía frente a nuevas inundaciones. La comisionada ha manifestado que “esta nueva orden permitirá que se aprueben actuaciones que no tenían plena cabida en la normativa anterior”, como es el caso de la adecuación del desagüe de aguas pluviales desde el sistema unitario de colectores de la Avenida Bernat Guinovart. Sobre estas obras, la comisionada ha señalado que “es una actuación importantísima para Algemesí que favorecerá la protección a la población”.

Según ha explicado Zulima Pérez, las actuaciones en los colectores de la Avenida Bernat Guinovart evitarán que se produzcan nuevos desbordamientos en el sistema unitario de colectores ante episodios de lluvia fuertes. Las obras contemplan la ejecución de un tanque anticontaminación de 16.000 m3; el aumento de la capacidad de desagüe del sistema de colectores y un conjunto de infraestructuras para laminar los caudales de vertido mediante bombeo al río Magro. Esta obra es la mayor actuación financiada por el Ministerio de Política Territorial y asciende hasta casi 44 millones de euros.

La comisionada ha subrayado que “es necesario repensar las ciudades y hacerlo desde la óptica de la resiliencia. Debemos preparar nuestras ciudades frente a las consecuencias del cambio climático”. “El Gobierno de España -ha dicho Zulima Pérez- está financiando la reconstrucción, pero no podemos reconstruir de la misma manera”.

Otras actuaciones en Algemesí

Además de los 127.709.035 euros del Ministerio de Política Territorial, Algemesí ha recibido, entre otros, más de 14 millones de euros en ayudas para el sector agrario. También se han concluido los trabajos de retirada de elementos obstructivos del cauce del Magro y se está finalizando la obra de reconstrucción y mejora de la estación de aforos de Huerto Mulet, dentro del término municipal de Algemesí, con una inversión 1,8 millones de euros. Por su parte, las obras de reposición de los sistemas de abastecimiento y saneamiento han recibido más de 29 millones de euros de inversión.

La Confederación Hidrográfica del Júcar construye la mota de protección para evitar que el agua del Magro se desborde por la margen izquierda, como ocurrió el 29 de octubre, con un presupuesto de 1,2 millones de euros. Por último, en lo que se refiere a infraestructuras de movilidad, carreteras o ferrocarriles se estima una inversión de más de 8M€.

La comisionada ha concluido que “el Gobierno de España ha estado desde el primer momento al lado de los ayuntamientos y seguirá estando para financiar, acompañar y ayudar en la reconstrucción”.

TEMAS

