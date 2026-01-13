Guadassuar recibe 1,5 millones de euros del Pla Obert d’Inversions para mejoras tras la dana en el municipio

El presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, se ha reunido esta mañana con el alcalde de Guadassuar, Vicent Estruch, para analizar cómo evoluciona la reconstrucción tras la dana en el municipio de la Ribera Alta. “Fuimos un pueblo muy afectado, llevamos más de un año en las tareas de reconstrucción, a lo que hay que añadir las últimas lluvias antes de Navidad, que fueron abundantes”, ha explicado Estruch.

Además, el alcalde Guadassuar ha destacado la importancia de trabajar conjuntamente con la Diputación: "Siempre venimos a la Diputación con el objetivo de cooperar y para que el presidente esté informado, le preocupa mucho la evolución de la reconstrucción”.

Sobre el Pla Obert d’Inversions, Estruch ha informado que, de momento, se ha dedicado la inversión a mejoras del ciclo integral del agua (150.000 euros), a parques y jardines (150.000 euros), e instalaciones deportivas (150.000 euros). Concretamente, ya ha concluido la renovación de tuberías de agua potable en distintas calles del municipio; se han finalizado las obras en un parque y en otro están en proceso; se ha rehabilitado el campo de fútbol 7 y se ha sustituido la barandilla de protección en el frontón del polideportivo municipal. En total, Guadassuar tiene asignados 1.489.621 del Pla Obert d’Inversions 23/27, 352.805 más que en la legislatura anterior

Para el presidente de la Diputación, “Guadassuar está haciendo los deberes y está avanzando tanto en la reconstrucción como en las mejoras financiadas por el Pla Obert”. “Las cosas nunca van tan rápidas como desearíamos, ha pasado más de un año desde la riada y queda mucho por hacer, pero la Diputación ha estado y estará al lado de nuestros pueblos hasta que la reconstrucción sea total”. “Reuniones como esta nos ayudan a seguir avanzando desde la colaboración, como ha de ser entre instituciones, sobre todo después de la catástrofe vivida”, ha concluido.