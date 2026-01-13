Un juzgado de Alzira investigará la falta de inversión en las ruinas de la Murta tras 16 años sin obras

Un juzgado de Alzira investigará la falta de inversión en materia de restauración y conservación en el Monasterio de Santa María de la Murta, un conjunto en ruinas que está declarado Bien de Interés Cultural (BIC). Lo hará tras la petición trasladada por el colectivo Amics de la Murta a la Fiscalía, que ha estudiado la documentación presentada y ha decidido enviarla al juez. "Que la Justicia aclare las responsabilidades del ayuntamiento y la Generalitat", ha expresado el presidente de la asociación, Xavier Blasco.

La Torre dels Coloms espera una actuación de restauración. / PERALES IBORRA

Blasco califica de "anómala y prolongada" la situación de deterioro que adolece el conjunto patrimonial. No en balde, acumula cerca de dieciséis años sin que se realicen inversiones de calado. A pesar de que un informe técnico ya alertó de la situación "crítica" que presentaba la emblemática Torre dels Coloms ante la ausencia de intervenciones.

"Este paso judicial constata que los hechos aportados merecen una valoración por parte de un órgano judicial. No se trata de una discrepancia política ni de un debate ideológico, sino de la posible falta de actuaciones efectivas sobre un bien protegido por la ley que, a pesar de su valor histórico y simbólico, continúa degradándose sin un calendario público de intervenciones suficientes y continuadas", ha manifestado Blasco.

Apoyo ciudadano

Precisamente, es este hecho el que el colectivo considera más dañino. Aunque se ha mostrado satisfecho por las intervenciones anunciadas, se echa en falta un mantenimiento periódico más importante que el que se ha relizado. En consecuencia, se minimizaría la necesidad de acometer grandes obras para paliar la escasa inversión de los últimos años.

El colectivo ha destacado, igualmente, el apoyo de la sociedad civil recabado con cada intento de restaurar el patrimonio alzireño. De hecho, ha recordado que tanto los presupuestos participativos lanzados por el Consell como los promovidos por el consistorio secundaron la propuesta de intervenir en el monasterio. "No obtante, ese mandato democrático no se ha traducido en acciones concretas por parte de la Generalitat Valenciana ni del Ayuntamiento de Alzira, más allá de actuaciones puntuales que no afrontan el problema de fondo", ha incidido Blasco.

Inversiones pendientes

Los restos del antiguo cenobio esperan, como agua de mayo, dos inversiones importantes. Por un lado, el Consell prevé iniciar, por fin, la restauración de la simbólica Torre dels Coloms de la Murta, cinco años después de que el proyecto fuese escogido en los presupuestos participativos de la Generalitat y casi 16 después del compromiso que en el año 2010 asumió la entonces directora general de Patrimonio Cultural, Paz Olmos. La actuación rondará el millón de euros. Por otro, el Gobierno destinó alrededor de 1,6 millones de euros a rehabilitar la iglesia del monasterio, aunque el ejecutivo local denunció hace meses que la Conselleria de Cultura había bloqueado el proyecto.

Con todo, Amics de la Murta ha reiterado que esto no quita que se requiera mayor "seriedad, planificación y responsabilidad por parte de todas las administraciones". "Proteger el patrimonio no es una opción, es una obligación legal", ha afirmado Blasco, quien ha señalado que el monasterio no es el único elemento histórico afectado, pues también se encuentran: la Ermita Rupestre del Mont Calvari, la Ermita de Santa Marta, la Nevera, la Casa Senyorial, el Jardí Romàntic, la Capella de la Verge, los hornos de cal, el acueducto y puente de Felipe II, además del inmenso paraje natural.