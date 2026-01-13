Los 'miniecoparques' para residuos pequeños llegan a Cullera

El Ayuntamiento de Cullera ha puesto en marcha una nueva red de miniecoparques urbanos con el objetivo de facilitar a la ciudadanía el reciclaje de pequeños residuos domésticos de uso cotidiano que se generan en el hogar, tales como pilas, bombillas, cápsulas de café, cartuchos de tinta, pequeños aparatos electrónicos, como cargadores de móvil o cámaras, o bombillas y luces LED.

De este modo, se facilita el acceso y se fomenta una correcta separación de residuos que requieren un tratamiento específico y que no deben ser depositados en los contenedores convencionales.

Los nuevos minipuntos se han instalado en lugares estratégicos de la ciudad, priorizando zonas de gran tránsito y visibilidad, como el centro urbano, las inmediaciones de edificios municipales, principales avenidas y áreas próximas a instalaciones deportivas y culturales.

Estos dispositivos se ubican en el cruce de la avenida Germán Sapiña con calle Cervantes; plaza Andrés Piles; avenida Blasco Ibáñez cruce con plaza Constitución; calle València con el Puente de Hierro y calle de la Bega con calle Médico Joan Garcés. Este equipamiento se suma a otros miniecoparques ya existentes en distintos puntos de Cullera, donde hasta ahora se podían depositar pilas usadas.

El alcalde de Cullera, Jordi Mayor, ha destacado que “con estos nuevos minipuntos contribuimos a un reciclaje más responsable, facilitando puntos en la ciudad donde poder reciclar aquellos que muchas veces no sabemos donde depositarlo”.