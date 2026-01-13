La Ribera ya proyecta un tercer refugio de animales antes de concluir el segundo

La inauguración en octubre del primer centro de acogida de animales mancomunado, en Tavernes de la Valldigna, y la inminente apertura de un segundo, en l’Alcúdia, no son suficientes. Según ha revelado la presidenta de la Mancomunitat de la Ribera, Paqui Momparler, a Levante-EMV, se estudia la construcción de un tercer refugio ante la elevada e inesperada demanda.

Como ya avanzó este diario, las instalaciones de Tavernes trabajan a pleno rendimiento desde finales del pasado año. Con una superficie de más de tres mil metros cuadrados, durante sus tres primeros meses en funcionamiento ha recibido, de media, tres animales diarios.

El refugio tiene capacidad para albergar en sus instalaciones a más de cien perros y otros cien gatos, aunque el objetivo del servicio es que represente un lugar de tránsito mientras las mascotas se reencuentran con sus propietarios tras su desaparición. En cambio, para aquellos que han sido abandonados, se intenta buscar una nueva familia tan pronto como sea posible.

Servicio compartido

El centro de acogida de Tavernes, cuya gestión comparten el Consorci de la Ribera y las mancomunidades de la Ribera Alta, la Ribera Baixa y la Safor, no es el único proyectado. Momparler explicó que, en estos momentos, se ultima la apertura de un segundo refugio en l’Alcúdia, cuya inauguración se ha demorado más de lo imaginado. En un primer momento, su apertura estaba prevista para este mes de enero, aunque se espera que pueda abrir sus puertas ya en febrero.

Una trabajadora del centro de acogida de Tavernes, junto a un grupo de gatos. / Levante-EMV

Sin embargo, antes de que pueda siquiera entrar en funcionamiento, las entidades supramunicipales implicadas en el proyecto ya estudian la posibilidad de ampliar la red de albergues. «Estamos estudiando la compra de un tercer centro. Son muchos los municipios que se han incorporado y lo necesitamos. La demanda es mayor de lo que pensábamos y queremos dar un buen servicio a los ayuntamientos», manifestó al respecto la presidenta de la Mancomunitat de la Ribera, que este año conmemora su trigésimo aniversario.

Adopción responsable

Son sesenta y uno los municipios que se han adherido a un servicio que está concebido como un grupo centros que va más allá de la concepción tradicional de albergue. No solo se acoge a los animales abandonados y se les buscan un nuevo hogar, sino que también apuestan por la formación del personal, el desarrollo de campañas de sensibilización a la ciudadanía y el fomento del voluntariado.

Además, el centro de acogida ya en funcionamiento sigue un protocolo de adopción responsable, que se ha reforzado durante el último tramo del año, y con motivo de la Navidad, para evitar que las acogidas terminen en abandonos. «Si llegan y nos dicen que es un regalo para Navidad, directamente les decimos que no», señalaban sus responsables al respecto.