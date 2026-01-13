Sueca adjudica por 3,42 millones al año el nuevo contrato de recogida de basura y limpieza viaria

El Ayuntamiento de Sueca ha aprobado en el primer pleno ordinario del año la adjudicación del contrato del servicio público de limpieza viaria y recogida de residuos a la empresa FCC Medio Ambiento SAU, con una duración inicial de cuatro años, con posibilidad de prórroga de un año adicional, y una inversión anual de 3,42 millones de euros, lo que supone un incremento del 112% respecto al contrato anterior.

El gobierno municipal defendió que con la adjudicación “se desbloquea definitivamente una situación anómala heredada del anterior gobierno” ya que uno de los contratos más importantes del ayuntamiento se encontraba “caducado y generando indemnizaciones”, para ofrecer a Sueca “un contrato legal, a precio de mercado, que cumple y responde al máximo posible las necesidades del municipio”, expuso la concejal de Medio Ambiente y Limpieza Viaria, Roser Viñoles.

“Es una prueba clara de que, desde el primer día, hemos estado trabajando para cumplir los objetivos de sanear las arcas públicas, recuperar la confianza de las empresas y desbloquear la situación de ilegalidad del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos”, incidió la edil.

Los objetivos principales del gobierno municipal con esta nueva contrata han sido actualizar el servicio, mejorar la eficiencia y la calidad, y optimizar la gestión y el control. En ese sentido, el nuevo servicio ofrecerá un incremento del 20% del personal; la renovación de gran parte de la flota con la adquisición de vehículos y maquinaria (compactadoras, barredoras, hidro-limpiadoras, triciclos eléctricos, etc.); la sustitución y mantenimiento de contenedores, el 5% de ellos adaptados a personas con diversidad funcional; la limpieza específica de pipicans, zonas deportivas y mercados, y la resolución de problemáticas en ubicaciones concretas, como por ejemplo el Camping de Les Palmeres; un incremento de frecuencias de recogida y limpieza; la inclusión de la fracción orgánica, como marca la normativa europea; refuerzos específicos para temporada alta y acontecimientos puntuales; un plan de comunicación y educación ambiental con un presupuesto cinco veces superior al anterior; la implantación de un sistema digital de seguimiento en tiempo real accesible por el ayuntamiento; el establecimiento de un índice de calidad, que puede afectar hasta el 10% de la facturación mensual; y la creación de una Oficina de Atención Ciudadana.

Viñoles explicó que ahora se abre un corto periodo de tiempo para la presentación de alegaciones. Si no hubieran, la nueva empresa empezaría a trabajar el 1 de febrero; en el caso contrario, la sustitución se produciría, aproximadamente, en dos o tres meses, “en cualquier caso, el cambio no será inmediato, las mejoras irán implantándose de manera gradual”.

"Apuesta sin precedentes"

El alcalde de Sueca, Julián Sáez, por su parte, esgrimió que este contrato supone “una apuesta sin precedentes de este ayuntamiento por la salubridad de nuestras calles y plazas; un servicio público esencial al cual, este gobierno municipal, desde el primer día que asumió responsabilidades, no hace aún ni 17 meses, le dimos prioridad absoluta, a pesar de que esto nos supusiera dejar aparcadas otras muchas cosas, tal vez más lucidoras, renunciando a gastos, a nuestro entender, no tan primordiales”. Para el primer edil, con esta acción se deja atrás un contrato “insuficiente, obsoleto y caducado, y demostramos, una vez más, que la dejadez puede combatirse con trabajo y con responsabilidad institucional”. Finalmente, Sáez tuvo palabras de agradecimiento para todos los departamentos implicados en la licitación, la empresa de asistencia técnica, los tres licitadores que han presentado ofertas y, especialmente, para la concejal de Medio Ambiente, Roser Viñoles.

“Todo este esfuerzo administrativo, técnico y económico tiene un único objetivo final: la población de Sueca que merece un servicio óptimo, moderno y eficiente que responda realmente a sus necesidades y mejore su día a día. Esperamos, y confiamos, en que este nuevo contrato suponga un antes y un después en la limpieza viaria y la gestión de los residuos”, en palabras de Viñoles, quien ha aprovechado su intervención para agradecer, y felicitar, a todas las trabajadoras y los trabajadores de la administración local que, de manera directa o indirecta, han participado, colaborado y trabajado en la licitación.

A efectos prácticos, las mejoras más importantes se traducirán en una inversión en vehículos nuevos y de uso exclusivo para las tareas de limpieza por un valor aproximado de 1,5 millones de euros; inversión en contenedores nuevos, por importe de 280.000 euros; incremento significativo de las horas adicionales anuales destinadas al equipo de baldeo, limpiezas especiales y brigadas de choque; recogida de residuos únicamente en horario nocturno, lo cual redundará en menos molestias para la circulación de vehículos; y la mejora notable del servicio en cuanto a la recogida de residuos voluminosos, especialmente en la zona marítima, en la cual se recogerán los siete días de la semana, en temporada alta, y dos días a la semana, en temporada baja; mientras que, en el casco urbano, esta recogida se realizará seis días a la semana, en temporada alta, y dos días a la semana, en temporada baja.

Además, en la limpieza viaria de zonas especiales de la población, aquellas que reciben más afluencia de personas, se realizarán diariamente tratamientos de choque, con toda la equipación disponible, hasta las 9 horas. A partir de esa hora, los equipos y la maquinaria se redistribuirán por toda la ciudad para continuar con las labores. Asimismo, se duplicarán los trabajos de limpieza en zonas deportivas y comerciales. Finalmente, se instalarán contenedores de residuos orgánicos de 360 litros, mucho más operativos y que ocupan un menor espacio en las vías urbanas.