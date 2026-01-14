Algemesí complementará el tanque de tormentas contra inundaciones con un parque inundable

El Gobierno de España ha dado luz verde al tanque de tormentas que protegerá el casco urbano de Algemesí frente a episodios de lluvias torrenciales. La comisionada del Gobierno para la reconstrucción tras la dana, Zulima Pérez, conoció ayer todos los detalles de este proyecto, que asciende a 44 millones de euros y que se incluye dentro los fondos otorgados por el ejecutivo estatal no solo para reparar las infraestructuras dañadas por la riada, sino también para mejorar, ampliar y adaptar estas obras frente a nuevas inundaciones.

La comisionada señaló que se trata del «proyecto más ambicioso de los que han presentado los distintos municipios afectados por la dana». El tanque de tormentas de 16.000 metros cúbicos y situado en la zona de la Calandria, en la avenida Bernat Guinovart, como ya informó Levante-EMV, pondrá fin a los embalsamientos e inundaciones que sufre gran parte del casco urbano durante las fuertes lluvias y ante la problemática que comporta la red de alcantarillado. El proyecto se incluirá dentro del Plan Director de Aguas de la ciudad.

La actuación, que es la de mayor coste financiada por el Ministerio de Política Territorial, contempla la ejecución de un tanque anticontaminación de 16.000 m3; el aumento de la capacidad de desagüe del sistema de colectores y un conjunto de infraestructuras para laminar los caudales de vertido mediante bombeo al río Magro

El ayuntamiento, además, prevé complementar este tanque de tormentas con la construcción de un parque inundable para que, en el momento que este se llene de agua, pueda desbordar en un lugar concreto. «Sería una fase posterior al sistema de drenaje de colectores, por lo que cuando el tanque desborde en un episodio de mucha lluvia, el agua se recoja en un parque inundable ubicado en las inmediaciones del tanque», explicaba el alcalde de Algemesí, José Javier Sanchis. El consistorio estudia las parcelas en las que se podría ubicar.

Las aguas pluviales recogidas, como expuso el primer edil, desembocarán en el río Xúquer o en el Magro. El consistorio instalará sensores en los dos cauces para controlar la cantidad de agua y decidir el lugar en el que debe depositarse el agua. En palabras del primer edil, «una de las salidas de colector conecta directamente con el Xúquer, pero si este va cargado de agua y no puede cargar, se impediría que el agua volviese y afectara al municipio, por lo que se desviaría al Magro».

En línea con las palabras de la comisionada, Sanchis también puso en valor este «ambicioso» proyecto, que mejora el sistema de colectores y aguas pluviales de la localidad. «Permitirá ser más resilientes en momentos de lluvia torrencial, que se repiten cada mes de septiembre y octubre», insistía el primer edil, quien alerta a la ciudadanía que «nos tenemos que acostumbrar porque estos episodios cada vez serán más frecuentes e intensos y, por lo tanto, nos tenemos que preparar».

Más de 508 millones de euros

Zulima Pérez ha destacado el trabajo que se está llevando a cabo desde el Gobierno de España y desde los ayuntamientos para avanzar en la reconstrucción. En este sentido, la comisionada ha brindado el total apoyo del ejecutivo español. En este sentido, el Gobierno de España ha invertido hasta el momento más de 508 millones de euros en el municipio, entre los que se incluyen ayudas directas, subvenciones y obras ejecutadas directamente por la administración. De ellos, cerca de 127 millones de euros se destinan a la reparación de edificios municipales, mientras que otros 14 se invierten en el sector agrario.