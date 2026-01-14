Alzira inicia en el Respirall la segunda faja perimetral de protección contra incendios
El ayuntamiento asume de forma subsidiaria los trabajos para mejorar la seguridad de la urbanización una vez finalizados los trabajos en el Racó
El Ayuntamiento de Alzira ha iniciado esta semana los trabajos de apertura y adecuación de la faja perimetral de protección contra incendios forestales de la urbanización del Respirall. Se trata de una actuación clave para reforzar la seguridad de las viviendas y de la población residente en una zona que linda con suelo forestal y presenta por tanto un riesgo de incendio elevado.
Esta intervención se emprende una vez acabados los trabajos de la faja perimetral de la urbanización del Racó y constituye la segunda actuación dentro del programa de ejecución subsidiaria impulsado por el consistorio para las urbanizaciones y núcleos habitados identificados como prioritarios en el Plan Local de Prevención de Incendios Forestales de Alzira, de acuerdo con la cartografía vigente y los criterios de riesgo establecidos.
Las obras consistirán en la reducción y gestión de la vegetación combustible en el entorno inmediato de la urbanización, con el objetivo de crear una franja de discontinuidad que dificulte la propagación del fuego y facilite las tareas de extinción en caso de incendio forestal. Se prevé que las tareas tengan una duración aproximada de ocho semanas, en función de las condiciones meteorológicas y del desarrollo de la obra.
La actuación ha sido licitada por un importe estimado de 76.600 euros, correspondiendo a la ejecución de esta infraestructura preventiva de protección colectiva en una zona de interfaz urbanoforestal.
La ejecución subsidiaria de esta infraestructura se lleva a cabo después de haber finalizado el plazo legal otorgado a los propietarios para cumplir con las obligaciones de prevención, y una vez constatada, mediante inspecciones técnicas, la carencia de ejecución mayoritaria de los trabajos requeridos.
El Ayuntamiento de Alzira, en aplicación de la normativa vigente en materia de procedimiento administrativo y prevención de incendios forestales, asume así la ejecución de esta actuación con el objetivo de garantizar la seguridad de las personas, las viviendas y el patrimonio natural, especialmente en un contexto de incremento del riesgo asociado a la emergencia climática.
El alcalde de Alzira, Alfons Domínguez, responsable de la concejalía de Emergencia Climática, ha pedido a la ciudadanía comprensión y paciencia por las posibles molestias que puedan ocasionar estas tareas, y recuerda que se trata de una actuación preventiva fundamental, indicando que "trabajamos para mejorar la seguridad de las personas y de los núcleos habitados de nuestro municipio".
