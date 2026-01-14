Alzira inicia en el Respirall la segunda faja perimetral de protección contra incendios

El Ayuntamiento de Alzira ha iniciado esta semana los trabajos de apertura y adecuación de la faja perimetral de protección contra incendios forestales de la urbanización del Respirall. Se trata de una actuación clave para reforzar la seguridad de las viviendas y de la población residente en una zona que linda con suelo forestal y presenta por tanto un riesgo de incendio elevado.

Esta intervención se emprende una vez acabados los trabajos de la faja perimetral de la urbanización del Racó y constituye la segunda actuación dentro del programa de ejecución subsidiaria impulsado por el consistorio para las urbanizaciones y núcleos habitados identificados como prioritarios en el Plan Local de Prevención de Incendios Forestales de Alzira, de acuerdo con la cartografía vigente y los criterios de riesgo establecidos.

Las obras consistirán en la reducción y gestión de la vegetación combustible en el entorno inmediato de la urbanización, con el objetivo de crear una franja de discontinuidad que dificulte la propagación del fuego y facilite las tareas de extinción en caso de incendio forestal. Se prevé que las tareas tengan una duración aproximada de ocho semanas, en función de las condiciones meteorológicas y del desarrollo de la obra.

La actuación ha sido licitada por un importe estimado de 76.600 euros, correspondiendo a la ejecución de esta infraestructura preventiva de protección colectiva en una zona de interfaz urbanoforestal.

La ejecución subsidiaria de esta infraestructura se lleva a cabo después de haber finalizado el plazo legal otorgado a los propietarios para cumplir con las obligaciones de prevención, y una vez constatada, mediante inspecciones técnicas, la carencia de ejecución mayoritaria de los trabajos requeridos.

El Ayuntamiento de Alzira, en aplicación de la normativa vigente en materia de procedimiento administrativo y prevención de incendios forestales, asume así la ejecución de esta actuación con el objetivo de garantizar la seguridad de las personas, las viviendas y el patrimonio natural, especialmente en un contexto de incremento del riesgo asociado a la emergencia climática.

El alcalde de Alzira, Alfons Domínguez, responsable de la concejalía de Emergencia Climática, ha pedido a la ciudadanía comprensión y paciencia por las posibles molestias que puedan ocasionar estas tareas, y recuerda que se trata de una actuación preventiva fundamental, indicando que "trabajamos para mejorar la seguridad de las personas y de los núcleos habitados de nuestro municipio".