Un aviso por humo en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Alzira se salda con una falsa alarma
Un amplio dispositivo policial y de bomberos obliga a cortar la principal avenida de la ciudad
Un aviso por un posible incendio en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Alzira movilizó a los cuerpos de Policía Local y Nacional, además de a los bomberos del consorcio provincial. Sin embargo, no hubo fuego que sofocar.
Según han explicado fuentes policiales a Levante-EMV, un aviso al 112 en la noche del martes alertó de que de la sede judicial salía humo.
Al tratarse de un bajo en un bloque de numerosas viviendas, los servicios de emergencia activaron un amplio dispositivo por si era necesaria la evacuación de vecinos. Se desplazaron hasta la avenida Sants Patrons dos camiones de bomberos y más de cinco patrullas policiales, entre agentes locales y nacionales. El vial se cortó al tráfico durante varios minutos para favorecer el despliegue de los medios desplazados. No obstante, se trataba de una falsa alarma, pues no encontraron incendio alguno.
Suscríbete para seguir leyendo
- La cooperativa de Alginet importará variedades de Japón para alargar la campaña del caqui
- El litoral sur de Cullera recuperará en seis meses la arena que tenía en 1950
- 45 años del secuestro de Luis Suñer: Cómo ETA se presentó en Alzira para raptar al «rey de los helados»
- La jueza reabre la causa contra el concejal de Alzira acusado de acoso
- Medio Ambiente declara el Bosc de Ribera de Algemesí y l’Assut de Antella parajes naturales municipales tras cuatro años de parálisis
- Las obras para devolver las playas del sur de Cullera al estado que tenían en 1950 arrancarán en una semana
- El refugio comarcal rescata tres animales al día desde su apertura en octubre
- El litoral de Cullera registra el primer seísmo del año en la provincia de Valencia