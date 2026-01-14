Un aviso por humo en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Alzira se salda con una falsa alarma

Un aviso por un posible incendio en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Alzira movilizó a los cuerpos de Policía Local y Nacional, además de a los bomberos del consorcio provincial. Sin embargo, no hubo fuego que sofocar.

Según han explicado fuentes policiales a Levante-EMV, un aviso al 112 en la noche del martes alertó de que de la sede judicial salía humo.

Al tratarse de un bajo en un bloque de numerosas viviendas, los servicios de emergencia activaron un amplio dispositivo por si era necesaria la evacuación de vecinos. Se desplazaron hasta la avenida Sants Patrons dos camiones de bomberos y más de cinco patrullas policiales, entre agentes locales y nacionales. El vial se cortó al tráfico durante varios minutos para favorecer el despliegue de los medios desplazados. No obstante, se trataba de una falsa alarma, pues no encontraron incendio alguno.