El Club d’Escacs Ribera Baixa arranca con fuerza la Liga Interclubs Valenciana
Contundente victoria del primer equipo, que compite en la máxima categoría autonómica
La Liga Interclubs de la Comunitat Valenciana, una de las competiciones más destacadas del calendario autonómico de ajedrez, ha dado el pistoletazo de salida y lo ha hecho con un inicio muy prometedor para el Club d’Escacs Ribera Baixa L’Agricultura de Sueca, que ha firmado una primera jornada especialmente positiva.
El club afronta esta temporada una participación histórica, con siete equipos en competición, repartidos entre las distintas categorías de la liga: un equipo en División de Honor, dos en Primera Provincial y cuatro en Promoción. Todos ellos debutaron el sábado, mostrando un alto nivel de compromiso y competitividad.
Entre los resultados más destacados sobresalen las contundentes victorias del primer equipo, que compite en la máxima categoría autonómica, así como la del Ribera Baixa – L’Agricultura C, que firmó una actuación muy sólida en su grupo y comenzó la liga con una clara demostración de fuerza.
Este arranque refuerza el buen momento que atraviesa el club suecano, tanto en el plano deportivo como en el organizativo, con una estructura consolidada y una base en crecimiento que le permite tener presencia en buena parte de las categorías de la competición autonómica.
Desde la entidad han querido felicitar a todos los jugadores y jugadoras por el esfuerzo realizado en esta primera jornada y animarlos a mantener la misma intensidad y concentración a lo largo de una liga que se prevé larga y exigente.
