Entra a robar en una vivienda de Alzira y acaba retenido en el interior por los dueños

Un amplio dispositivo policial sorprendió en la tarde del martes a muchos de los viandantes que paseaban en los alrededores de las céntricas plazas Musical y Major de Alzira. Agentes del cuerpo local y del nacional tuvieron que intervenir ante un intento de robo en una vivienda que se complicó más de lo que los supuestos autores imaginaron, ya que uno de ellos acabó retenido en el interior al percatarse los dueños de la incursión.

El incidente se produjo minutos antes de las ocho de la tarde en la calle Curtidors, una hora en la que el centro de la ciudad se encuentra bastante transitado. Sin embargo, eso no privó a una pareja de individuos de intentar robar en el interior de una vivienda.

Según han detallado a Levante-EMV fuentes policiales, uno de los dos se adentró en el interior de la casa, donde quiso adueñarse de un patinete, mientras que su acompaña. No pudo completar el robo, ya que fue sorprendido por las personas que residen en la vivienda.

Tras reprender al susodicho, optaron por retenerlo en el interior de la casa y evitar, de ese modo, su huida. Ante tal escenario, el compañero optó por aporrear la puerta a patadas para exigir a gritos la liberación de su amigo.

La esperpéntica escena acabó con un amplio dispositivo de los cuerpos de seguridad. Hasta cuatro patrullas, dos de la Policía Local y otras tantas de la Nacional, se personaron en el lugar ante el temor de que se produjera una escalada de violencia que hiciera peligrar la integridad física de cualquiera de los implicados. Su presencia llamó la atención de muchos de los viandantes en una hora de bastante tránsito.

Las mismas fuentes han confirmado a este periódico que los dos individuos identificados cuentan en su historial policial con antecedentes por delitos similares, pequeños robos que cometen de forma impulsiva y sin apenas planificación.