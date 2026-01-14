Los Lagos de Alginet tendrá alcantarillado tras cuatro décadas de espera

Tras cuatro décadas de litigios entre el Ayuntamiento de Alginet y los propietarios de la urbanización Los Lagos, el consistorio arrancará a finales de enero las obras de alcantarillado. Los trabajos, que ascienden a 7,3 millones de euros, se prolongarán durante 18 meses.

El pleno de Alginet aprobó por unanimidad la adjudicación de las obras de alcantarillado de esta urbanización que cuenta con más de 750 viviendas y cerca de 1.600 propietarios. La empresa elegida para llevar a cabo estos trabajos ha conseguido reducir la duración de las obras en seis meses, por lo que se prolongarán cerca de año y medio, y, además, incluye mejoras en el tipo de materiales utilizados o en el pavimentado.

El concejal de Urbanismo, Andrés Añón, agradeció la predisposición de todos los ediles de la corporación, ya que, en sus palabras, «es una cosa que no tiene color político». «Por fin podemos adjudicar la obra de alcantarillado después de 40 años. Por justicia hacía tiempo que se debería hacer», insistió el edil responsable de esta área. Añón, a su vez, manifestó el compromiso del ayuntamiento para que se ejecuten los trabajos en los plazos indicados. En sus palabras, «esperamos que se lleve a cabo en los 18 meses y estaré encima para que se pueda llevar a cabo».

La alcaldesa de la localidad, Elia Ferrer, también puso en valor el apoyo del resto del pleno, ya que, como ella misma explicó, «es un problema que se arrastra desde hace muchos años y debemos ir todos a una». Aunque todavía no existe una fecha concreta de inicio de obras, el consistorio proyecta que se inicien en las próximas semanas poniendo fín, así, a litigios prolongados, que arrancaron hace 40 años, entre el ayuntamiento y los propietarios con el fin de dotar a la urbanización de una infraestructura básica esencial. El Ayuntamiento de Alginet defendía en todo momento que se dividiera el coste de las obras entre los propietarios, pero una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ordenó en 2017 al consistorio que llevara a cabo de forma subsidiaria las obras de urbanización.

A ello se sumaba el proceso administrativo. Durante estas décadas, el consistorio ha tenido que lidiar contra decenas de contenciosos promovidos por los propietarios de la zona, que han retrasado el proceso de urbanización. Concretamente, la reparcelación de los terrenos ha generado varios conflictos, ya que el Plan de Reforma Interior de la urbanización Los Lagos no se puede ejecutar si no se completa una reparcelación que se encuentra, aproximadamente, en el 70 %.

Hace cerca de dos años, el consistorio inició los primeros trabajos para llevar a cabo la construcción de la canalización que conectará el colector de aguas residuales de la urbanización a la infraestructura general, el ayuntamiento prevé que se inicie en breve la segunda fase, que abarca desde la zona del Vaporet hasta el canal.

Durante los últimos meses, y como ha informado este diario, se ha activado la construcción de la canalización que conectará el colector de aguas residuales de la urbanización con el general. Se trata de una intervención por fases que avanza desde el casco urbano hacia la urbanización.

La aprobación de las obras de la red de alcantarillado pone fin así a un conflicto social y urbanístico que arrancó en 1972 en Los Lagos y que, poco a poco, empieza a ver la luz.