Suicidio menorRicard Pérez CasadoCalendario laboral 2026José Luis CanetTiempo ValenciaRadar IMEDSemana SantaPuente festivoVolta ciclista CV
El Papa abrirá las puertas del Vaticano a una falla de Cullera

León XIV recibirá a la comisión con motivo del quinto aniversario

La comisión de Cullera, en una imagen de archivo.

La comisión de Cullera, en una imagen de archivo. / Levante-EMV

Redacción Levante-EMV

Alzira

La falla Faro Mar de Cullera celebra su quinto aniversario. Y lo hace de la mejor manera. La comisión, como ha anunciado a través de sus redes sociales, será recibida en audiencia por el papa León XIV en el Vaticano.

La comisión viajará a Roma para, en sus palabras, "dar a conocer nuestra fiesta más internacional Patrimonio Inmaterial por la Unesco". Faro Mar ha expresado su alegría en la publicación y ha reconocido el esfuerzo llevado a cabo para gestionar el viaje. "Han sido muchas gestiones, viajes para ultimar todo y en breve allí estaremos coincidiendo en nuestro quinto aniversario", añaden.

