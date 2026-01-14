Vaivén
El Papa abrirá las puertas del Vaticano a una falla de Cullera
León XIV recibirá a la comisión con motivo del quinto aniversario
Alzira
La falla Faro Mar de Cullera celebra su quinto aniversario. Y lo hace de la mejor manera. La comisión, como ha anunciado a través de sus redes sociales, será recibida en audiencia por el papa León XIV en el Vaticano.
La comisión viajará a Roma para, en sus palabras, "dar a conocer nuestra fiesta más internacional Patrimonio Inmaterial por la Unesco". Faro Mar ha expresado su alegría en la publicación y ha reconocido el esfuerzo llevado a cabo para gestionar el viaje. "Han sido muchas gestiones, viajes para ultimar todo y en breve allí estaremos coincidiendo en nuestro quinto aniversario", añaden.
