La Pobla Llarga reparte cajas literarias a niños de 7 años para incentivar la lectura

Los menores deberán tener el carné de la biblioteca y estar empadronados en el municipio

Cajas literarias que reparte la Pobla Llarga a los nacidos en 2019.

Cajas literarias que reparte la Pobla Llarga a los nacidos en 2019. / Levante-EMV

Saray Fajardo

Saray Fajardo

Alzira

Dicen que "la lectura de un libro es la fortuna de un niño". Por eso, la Pobla Llarga ha querido incentivar la lectura entre los más pequeños del municipio. Para ello, la concejalía de Educación ha puesto en marcha, junto a la biblioteca, una campaña para acercar los libros a los menores en una era marcada por la tecnología, las redes sociales y los dispositivos.

El ayuntamiento ha preparado cajas literarias para los niños y niñas de primero de primaria del municipio, es decir, aquellos que nacieron en 2019 o, en otras palabras, que este año cumplen siete años. Las cajas han sido adquiridas a través de una subvención para promover la salud, ya que, como reconoce el consistorio, "leer también es crecer sano y cuidar la salud".

Los menores podrán conseguir estas cajas en la biblioteca. Para poder acceder a ellas, como ha explicado el consistorio, deberán tener -o hacerse en ese momento- el carné de la biblioteca y estar empadronados en el municipio. Además, el consistorio anima a los niños y niñas del municipio a conocer en profundidad la biblioteca del municipio y todos los libros que en ella les esperan. "La lectura abre puertas, despierta la imaginación y crea momentos compartidos en familia", reconocen.

Premio María Moliner

Esta biblioteca recibió hace unos meses el premio María Moliner de animación a la lectura, que entrega anualmente el Ministerio de Cultura y la Federación Española de Municipios y Provincias a los espacios culturales que destacan por sus proyectos para fomentar la lectura entre los vecinos y vecinas del municipio. Concretamente, la Pobla Llarga fue premiada por su proyecto "Palabras que laten". Otras cinco bibliotecas de la Ribera también obtuvieron este galardón.

