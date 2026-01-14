La Torre dels Coloms y la iglesia presentan el mayor riesgo de colapso en la Murta

La Generalitat fijó en 2010 el inicio de las obras de restauración de la Torre dels Coloms de la Murta. Junto a la rehabilitación de la iglesia del monasterio, que el Gobierno tiene previsto financiar desde finales de 2024, representa la intervención de mayor urgencia para frenar el grave deterioro del conjunto monasterial, declarado Bien de Interés Cultural. Sin embargo, todavía no se han materializado, a pesar de los informes que alertan de su situación «límite». Más de tres millones de euros que están asignados pero que nunca llegan. La falta de una intervención continuada por parte de las administraciones públicos ha acabado en el juzgado, como avanzó Levante-EMV, tras la petición trasladada por Amics de la Murta a la Fiscalía.

Fue la por entonces directora general de Patrimonio Cultural, Paz Olmos, la que anunció en 2010 que las obras para restaurar la Torre dels Coloms arrancarían ese mismo año. En 2012, su sucesora en el cargo, Marta Alonso, también adelantó la inminencia de una intervención que tendría un coste inferior al millón de euros y para la que ya existía un proyecto redactado, mientras técnicos municipales y autonómicos acordaban las líneas prioritarias.

A pesar de aquellas promesas y de la redacción, en 2008, de un plan director del monasterio de la Murta que debía marcar un punto de inflexión en la conservación de las ruinas del antiguo cenobio de los jerónimos, aquellas promesas jamás se cumplieron.

Estado crítico

Mientras, el paraje alzireño ha registrado importantes registros pluviométricos a lo largo de los años que contribuyen a acelerar la degradación del conjunto patrimonial. Precisamente, tras un episodio de fuertes lluvias que, en 2018, provocó nuevos daños, el ayuntamiento reclamó una intervención urgente que tampoco llegó.

Ante la prolongada escasez inversora, un informe municipal alertaba, en 2021, del estado «crítico» de la Torre dels Coloms, aunque también de otros elementos, como los muros del entorno del claustro. El documento también daba fe que los trabajos de mantenimiento que realizaba el ayuntamiento resultaban «insuficientes» para garantizar la conservación del conjunto, ya que la última gran intervención de calado se remontaba al año 2010.

Ruinas del Monasterio de Santa María de la Murta. / PERALES IBORRA

Con la inclusión del proyecto de restauración en los presupuestos participativos de la Generalitat, que reflejaban el clamor social ante la posible pérdida de un elemento patrimonial muy apreciado en Alzira y la comarca, parecía que el problema encontraría una pronta solución. Tampoco fue así. El consistorio llegó a conceder la licencia de obras a la conselleria de Cultura en 2022 ante lo que parecía una inminente inversión de 1,2 millones de euros. Un cambio de gobierno autonómico por medio y la revisión del proyecto por parte de los técnicos han demorado la actuación hasta este año, en el que está prevista la ansiada restauración. Con todo, sigue sin una fecha concreta en el calendario.

Proyectos «bloqueados»

En paralelo, el Gobierno anunció a finales de 2024 que, dentro de una ronda de inversión de más de 80 millones de euros para la recuperación y puesta en valor de monumentos patrimoniales, destinaría 1,6 millones de euros para rehabilitar la iglesia del monasterio de la Murta. Esta cuantía representaba el 75% del proyecto, que se debía completar con fondos municipales.

El ejecutivo municipal ha incluido esta segunda actuación, junto a otras propuestas como la construcción del museo dedicado a Jaume I, en la lista de inversiones «bloqueadas» por el Consell en la ciudad. En este caso, existe también un proyecto diseñado un equipo de arquitectos que sigue pendiente de autorización.